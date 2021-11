Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Ladendetektiv und Parkplatzreiniger fassen Ladendieb

Duisburg (ots)

Ein 22-Jähriger hat sich am frühen Donnerstagmorgen (25. November, 7:30 Uhr) in einem Supermarkt an der Straße Auf der Höhe an der Auslage bedienen wollen, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv (53) bemerkte, wie der junge Mann mit einem Komplizen Obst und mehrere Flaschen Schnaps in einem Rucksack verstaute. Es gelang dem Ladendetektiv den 22-Jährigen zur Rede zu stellen und ins Büro zu bringen. Hier griff der Verdächtige zu einer Schere, bedrohte den 53-Jährigen und rannte dann in Richtung Ausgang. Im Bereich der Einkaufswagen stellte sich ihm ein Parkplatzreiniger (52) in den Weg: Der Ladendieb stürzte bei seinem Fluchtversuch, sodass ihn die beiden Männer gemeinsam festhalten und die gestohlene Ware sichern konnten, bis die Polizei eintraf. Der 22-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen. Seinen Komplizen sucht die Polizei noch. Er war dunkel gekleidet und hatte einen schwarzen Rucksack auf. Hinweise an das Kriminalkommissariat 36 nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell