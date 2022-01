Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgänger von E-Scooter angefahren - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten um Mithilfe bei der Aufklärung eines Unfalls am Niederwall, bei dem ein Bielefelder am Montag, 10.01.2022, durch einen bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer angefahren und leicht verletzt wurde.

Ein 49-jähriger Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Anzeige, weil er am Montagmorgen gegen 10:15 Uhr bei der Nutzung eines Fußgängerüberwegs am Niederwall von hinten angefahren wurde. Bei dem Anstoß im Beinbereich stürzte der Fußgänger nach vorn. Als ihm eine ältere Dame beim Aufstehen behilflich war, sah er, wie sich ein Fahrer auf einem dunklen E-Roller in Richtung Rohrteichstraße entfernte und in die Gerichtstraße abbog.

Der Fahrer des dunklen E-Sooters hatte dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jacke und eine Jeanshose.

