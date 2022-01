POL-BI: Lkw-Fahrer per Haftbefehl gesucht und mit Handy am Steuer erwischt

Polizei Bielefeld

Lkw-Fahrer per Haftbefehl gesucht und mit Handy am Steuer erwischt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A 2 / Sennestadt - Autobahnpolizisten bemerkten am Montag, 27.12.2021, einen Lkw-Fahrer, der während der Fahrt mit dem Handy telefonierte, und deckten bei der anschließenden Kontrolle Verstöße auf, die zu insgesamt sieben Anzeigen führten.

Der 53-jährige Mann aus Frankfurt am Main befuhr die A 2 in Richtung Dortmund, als die Autobahnpolizisten gegen 09:20 Uhr auf ihn aufmerksam wurden und ihn aufforderten bei der nächsten Gelegenheit anzuhalten. Bei der Kontrolle fielen den Beamten gleich mehrere Pflichtverletzungen auf.

Zum einen steckte im Kontrollgerät keine Fahrerkarte zum anderen konnte der Fahrer weder eine Berufskraftfahrerqualifikation noch eine Lizenz für den gewerblichen Gütertransport vorweisen.

Ein Abgleich der Daten des Massenspeichers mit dem Kontrollgerät ließ darauf schließen, dass das Fahrzeug deutlich öfter bewegt wurde, als namentlich nachgehalten wurde. Offensichtlich war der Lkw in der Regel von 02:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Einsatz. Somit ergibt sich der Verdacht, dass Unternehmen und Fahrer erheblich gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass das zuständige Unternehmen nur einen Mitarbeiter führte. Der 53-jährige Frankfurter war dort nicht gemeldet, weswegen die Beamten eine Strafanzeige wegen illegaler Beschäftigung gegen das Unternehmen fertigten.

Die Auswertung der gefahrenen Kilometer lässt ebenfalls darauf schließen, dass weitere Fahrer für das Unternehmen arbeiten.

Eine Überprüfung des Fahrers ergab, dass der Frankfurter per Haftbefehl wegen Betrugs gesucht worden war. Somit trat der 53-Jährige noch am selben Tag die Untersuchungshaft an.

