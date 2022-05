Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter versucht Tür aufzuhebeln

Uslar (ots)

Uslar, Neustädter Platz 8, Donnerstag, 19.05.2022, 20.00 Uhr - Freitag, 20.05.22, 15.00 Uhr

USLAR (st) - Einbruchversuch

Ein bislang unbekannter Täter versucht sich mittels eines Hebelwerkzeugs gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus einer 86 - Jährigen Geschädigten am Neustädter Platz zu verschaffen. Von einer weiteren Tatausführung wird aus unbekannten Gründen abgesehen. An der Hauseingangstür entsteht Schaden in Höhe von ca. 100,00 Euro. Die Polizei Uslar erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 05571-926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell