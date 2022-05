POL-NOM: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots) - EINBECK (hen) - Kreiensen, Eberstraße, Mittwoch, der 18.05.2022, gegen 16:45 Uhr Am 18.05.2022 kam es zu einem großflächigen Stromausfall im Bereich Kreiensen. Der Grund dieses Stromausfalles war ein Brand im Inneren eines Stromverteilerkastens in der Ebertstraße in Kreiensen. Hier kam es durch einen technischen Defekt zum Brand eines 20KV-Kabels. Durch die Stadtwerke konnte der Schaden behoben ...

mehr