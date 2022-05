POL-NOM: Unerlaubte Nutzung von Kurzzeitkennzeichen

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Sudheimer Straße; Mittwoch, 18.05.2022, 03:30 Uhr NORTHEIM (TH) Zu einem versuchten Einbruch in die Thomas-Mann-Schule in Northeim ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 03:30 Uhr gekommen. Bislang unbekannte Täter warfen augenscheinlich mit einem Kanaldeckel ein Fenster des Sekretariats ein und versuchten, durch das Fenster in die Schule zu gelangen. Durch einen ...

