Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter dem Einfluss von Betäubungsmittel Kleinkraftrad geführt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Eikestraße, Donnerstag, 19.05.22, 18.40 Uhr

EINBECK (hen) - Am Donnerstag, 19.05.22, 18.40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in der Eikestraße in Kreiensen ein Kleinkraftrad. Im Rahmen der Kontrolle fielen den Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 27-jährigen aus Einbeck stammenden Kraftfahrzeugführer auf. Ein durchgeführter Drogenurintest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell