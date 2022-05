POL-ME: POL-ME: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und einer leicht verletzten - Langenfeld - 2205096

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Freitag, 13.05.2022, ereignete sich gegen 17:25 Uhr auf der Berghausener Straße, Höhe Ausfahrt Richrath der BAB 59, ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt und eine Person leicht verletzt wurden. Ein 19-jähriger Leverkusener befuhr mit seinem VW Golf die Berghausener Straße in Richtung Monheim. In Höhe der Einmündung Berghausener Straße/Abfahrt A59 in Fahrtrichtung Leverkusen, übersah er nach Zeugenaussagen die Rotlicht zeigende Ampel und stieß mit dem von rechts kommenden PKW VW Touran einer 49-jährigen Langenfelderin zusammen, welche nach links auf die Berghausener Straße in Richtung Langenfeld abbiegen wollte. Anschließend touchierte der VW Golf noch eine Leitplanke.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Bei dem VW Touran wurden die Airbags ausgelöst. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 35000 Euro.

Der 19-jährige Leverkusener wurde durch den Unfall schwer und die 49-jährige Langenfelderin leicht verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Berghausener Straße an der Unfallörtlichkeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, inklusive der Autobahnabfahrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell