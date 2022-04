Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zu Motorradfahrer verunglückt bei Pfullingen (falsche Telefonnummer)

Reutlingen (ots)

Bitte die korrigierte Version verwenden:

Pfullingen (RT): Motorradfahrer verunglückt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Alb sucht unter Telefon 07129/932660 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer auf der L 382 schwer verletzt worden ist. Der 40-Jährige war gegen 15 Uhr mit einer Yamaha auf der Landesstraße von Undingen herkommend in Richtung Erpfingen unterwegs. Auf einem unübersichtlichen Teilstück überholte er vor einer Linkskurve zwei vorausfahrende Fahrzeuge. Aufgrund von Gegenverkehr musste er das Überholmanöver ruckartig beenden und verlor hierbei die Kontrolle über seine Maschine. Im Anschluss kam er von der Straße ab, durchbrach einen Weidezaun und stürzte zu Boden. Der Biker musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Die Polizei bittet insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, es dürfte sich vermutlich um einen silberfarbenen Kleinwagen handeln, sich zu melden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell