POL-RT: Entwichener Untersuchungshäftling wieder in Haft Nachtrag zur Pressemeldung von 20.12.2021/17.48 Uhr

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Tübingen (TÜ):

Der 22 Jahre alte Mann, dem am 20. Dezember letzten Jahres die Flucht aus der Untersuchungshaft gelungen war und nach dem zwischenzeitlich mit einem europäischen Haftbefehl gefahndet wurde, befindet sich wieder in Haft.

Der Mann, bei dem es sich um einen polnischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt, war unter dem dringenden Verdacht, mehrere Einbruchsdiebstähle begangen zu haben, seit Mitte November 2021 in der Justizvollzugsanstalt Tübingen inhaftiert gewesen. Wie bereits berichtet hatte er am Mittag des 20.12.2021 einen Arzttermin in der Tübinger Oststadt zur Flucht genutzt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen waren zunächst erfolglos verlaufen.

Nachdem der Gesuchte Mitte Januar dieses Jahres nach einem weiteren Einbruch in Belgien von niederländischen Polizeibeamten in den Niederlanden festgenommen werden konnte und sich seitdem dort in Haft befand, wurde dem Auslieferungsersuchen der deutschen Justiz nun stattgeben. Der 22-Jährige wurde am Mittwoch den deutschen Behörden überstellt und befindet sich wieder in Untersuchungshaft. (cw)

