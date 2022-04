Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Einbruch in Wohnhaus; Autos beschädigt; Alkoholisiert E-Scooter gefahren; Gartenhausbrand

Reutlingen (ots)

Hayingen (RT): Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt

Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 249 bei Ehestetten schwer verletzt worden. Der 64-Jährige war gegen 14.20 Uhr mit einer Triumph zunächst in einer Fahrzeugkolonne hinter einem Traktor auf der Landstraße unterwegs. Als er die Kolonne überholte, scherte vor dem Biker ein 63-jähriger Mercedes-Lenker mit einem Citan aus, um ebenfalls zu überholen. Der Transporter stieß im Anschluss seitlich gegen das Motorrad und schob es in den linksseitigen Grünstreifen, wo der Kradlenker zum Sturz kam. Hierbei wurden er und seine 59 Jahre alte Mitfahrerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden mussten. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden. Die Triumph musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. (ms)

Gomadingen (RT): Überholt, beleidigt und aufgefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf der L230 am Mittwochnachmittag sucht das Polizeirevier Münsingen. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Dacia Duster die Landesstraße von Gomadingen kommend in Fahrtrichtung Münsingen. Auf Höhe der Zufahrt zum Industriegebiet Steingebronn soll ihn ein 49-Jähriger mit seinem BMW über die Sperrfläche überholt haben. Während und nach dem Überholvorgang gaben sich die beiden Autofahrer verschiedene Handzeichen. Als der Dacia-Fahrer dem BMW-Fahrer daraufhin offenbar den Mittelfinger zeigte, soll der BMW-Fahrer seinen Wagen abrupt und bis zum Stillstand abgebremst haben, woraufhin ihm der Dacia ins Heck krachte. Der 61-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07381/9364-0 zu melden. (sm)

Nürtingen (ES): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B313 entstanden. Gegen 15 Uhr befuhr ein 61 Jahre alter Mann mit seinem LKW-Gespann die Bundesstraße von Köngen kommen in Fahrtrichtung Nürtingen. Als er an der Anschlussstelle Wendlingen auf die Abbiegespur in Richtung A8 wechselte, übersah er einen von der Autobahn abfahrenden 58-Jährigen und kollidierte mit dessen Volvo. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher erbeutet wertvolle Handtaschen

Mehrere wertvolle Handtaschen hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in den vergangenen Tagen erbeutet. Der Unbekannte drang in der Zeit von Freitag, zehn Uhr, bis Mittwoch, 17.45 Uhr, über ein aufgehebeltes Toilettenfenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rohrer Straße in Leinfelden ein. Beim Durchwühlen der Schränke und Schubladen fand er einige Taschen der Marke Louis Vuitton im Wert von mehreren tausend Euro, die er mitgehen ließ. Zusammen mit Spurensicherungsexperten hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Auffahrunfall in Nabern

Auf der Neue Straße in Nabern hat sich am Mittwochnachmittag ein Auffahrunfall mit einer verletzten Person ereignet. Gegen 16.20 Uhr hielt ein 83 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes aufgrund eines Rückstaus an der Ampel im Kreuzungsbereich mit der Gartenstraße an. Eine nachfolgende, 44-jährige Seat-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Mercedes auf. Dabei zog sich die 76-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Blechschaden an den Pkw dürfte mit insgesamt zirka 9.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Autos zerkratzt (Zeugenaufruf)

Auf mehrere tausend Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen, den ein Unbekannter am Mittwoch in der Alte Weilheimer Straße im Stadtteil Jesingen angerichtet hat. Zwischen 16 Uhr und 19 Uhr wurden an soweit bislang bekannt mindestens neun dort geparkten Autos jeweils die Beifahrerseiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Hinweise. (cw)

Tübingen (TÜ): Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 22-Jähriger, der am frühen Donnerstagmorgen in der Wilhelmstraße kontrolliert wurde. Der junge Mann war kurz vor zwei Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, weil er auf seinem E-Scooter verkehrswidrig mit seiner Begleiterin fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der 22-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Tübingen (TÜ): Brennendes Gartenhaus

Zum Brand eines Gartenhauses sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag in die Herrenberger Straße ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 15 Uhr das als Holzlager genutzte Gartenhaus in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr, dass das Feuer auf umliegende Gebäude übergreifen könnte, bestand nicht. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell