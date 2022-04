Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist; Einbrüche und Diebstähle; Betrüger mit WhatsApp-Masche aktiv; Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Reutlingen (ots)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Exhibitionist aufgetreten

Ein Exhibitionist ist am Dienstagvormittag in der Stuttgarter Straße aufgetreten. Der Mann setzte sich gegen 10.15 Uhr an der in Fahrtrichtung Ortsmitte gelegenen Bushaltestelle Waldstraße neben eine Frau auf die Bank und befriedigte sich selbst. Danach ging er zu Fuß die Waldstraße in Richtung Wald entlang. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen auf den Tatverdächtigen nach. (sm)

Owen (ES): Einbruch in Firma

In eine Firma im Wasenweg ist über das Osterwochenende eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Montag, 14 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in das Gebäude und stahl mehrere hundert Metallbohrer und -fräsen im Wert von über 10.000 Euro. Der Polizeiposten Lenningen-Oberlenningen ermittelt. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Werkzeuge gestohlen

Aus einem Baustellencontainer sind in den vergangenen Tagen Werkzeuge und Werkzeugzubehör im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden. Zwischen Mittwoch, zwölf Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, brach ein Unbekannter den Container auf und gelangte so ins Innere. Aus einem weiteren aufgebrochenen Container entwendete er den ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Firma eingebrochen

In die Büroräume einer Firma in der Echterdinger Hauptstraße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 7.15 Uhr gelangte der bislang unbekannte Täter über eine zum Hinterhof führende, aufgehebelte Tür ins Innere des Gebäudes. Dort öffnete der Unbekannte gewaltsam weitere Türen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen-Kilchberg (TÜ): Ermittlungen nach Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang am 14. April 2022 (Zeugenaufruf)

Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 14.04.2022/16.24 Uhr und 16.04.2022/12.45 Uhr

Nach dem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (14. April 2022), gegen 14.20 Uhr, in der Lescherstraße, in dessen Folge ein 84-jähriger Fahrradfahrer sein Leben verloren hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen noch Zeugen. Wie bereits berichtet, stand ein Sattelzug auf einem in Richtung der Tessinstraße führenden Teilstück der Lescherstraße. Als der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer mit dem Gespann anfuhr, kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der nach derzeitigen Erkenntnissen in diesem Moment rechts an dem Sattelzug in Richtung Tessinstraße vorbeifuhr. Der Senior wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er am Freitag seinen schweren Verletzungen erlag. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei ist ein Sachverständiger eingeschaltet. Zeugen, die den Unfall beobachtet und eventuell auch gesehen haben, aus welcher Richtung der Radfahrer ursprünglich kam, bevor er sich dem Lkw näherte, werden gebeten, sich unter Tel. 07071/972-8660 zu melden. (ak)

Tübingen (TÜ): Betrüger täglich mit WhatsApp-Masche aktiv

Jeden Tag lassen sich Kriminelle neue Lügengeschichten einfallen, um ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Im Fall einer Tübingerin war es ein Unbekannter, der sich im Lauf des Dienstags als Tochter der 63-jährigen Frau ausgab und dieser über WhatsApp mitteilte, ihr Handy sei in die Toilette gefallen. So erklärte der Täter unverfroren die unbekannte Telefonnummer, unter der er als angebliche Tochter die Mutter dann auch gleich um die Begleichung zweier Online-Rechnungen bat. Die hilfsbereite Frau überwies insgesamt mehrere tausend Euro wie geheißen an das angegebene Konto. Erst im direkten Kontakt mit der wirklichen Tochter flog der Schwindel dann später auf. Die Polizei rät: Überprüfen Sie die Angaben der angeblichen Angehörigen, bevor Sie irgendwelche finanziellen Verfügungen treffen. Nehmen Sie von sich aus unbedingt auf andere Art und Weise als über die Antwortfunktion auf WhatsApp selbstständig direkten Kontakt mit ihren Angehörigen auf. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch wenn Sie hilfsbereit sein wollen. Keine Rechnung kann so eilig sein, als dass dafür nicht Zeit wäre. (ak)

Rottenburg (TÜ): Kupferdiebstahl

In Seebronn und Ergenzingen sind in der Nacht zum Dienstag Kupferdiebe zugange gewesen. In der Zeit von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, acht Uhr, stahlen sie in der Eichenstraße zwei an Garagen befestigte Kupferfallrohre und einen Kupferkessel aus einem Vorgarten. In der Stehelinstraße wurde im selben Zeitraum das Kupferfallrohr eines Gebäudes gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 800 Euro geschätzt. (sm)

