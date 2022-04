Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebesbande aus dem Kreis Reutlingen ausgehoben

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Landkreise Reutlingen und Ostallgäu

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 14.02.2022/11.57 Uhr

Wegen des Verdachts des schweren bandenmäßigen Diebstahls und zahlreicher anderer Delikte ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Reutlingen gegen fünf Männer im Alter von 25 bis 37 Jahren aus dem Landkreis Reutlingen. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, seit Beginn dieses Jahres in wechselnder Besetzung zwei Radlader, einen Anhänger, Reifen und Kompletträder sowie in mehreren Fällen Kraftstoff aus Fahrzeugen entwendet zu haben. Außerdem werden den Verdächtigen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt. Ein Tatverdächtiger befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Auf die Spur der Beschuldigten kamen die Ermittler nach dem Diebstahl eines Radladers am 13.02.2022 in einer Gemeinde im Ostallgäu, bei dem zwei Männer im Alter von 34 und 37 Jahren vorläufig festgenommen worden waren. Anschließende Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der 34-Jährige zusammen mit einem anderen, ebenfalls 37 Jahre alten Komplizen für den wie bereits berichteten Diebstahl eines Radladers am 06.02.2022 in Eningen in Frage kommt. Außerdem sollen die Männer unter anderem hochwertige Fahrzeugteile, Werkzeuge und Kraftstoff, den sie aus Fahrzeugen abschlauchten, entwendet haben, um damit ihren eigenen Drogenkonsum zu finanzieren.

Durch die Staatsanwaltschaft Tübingen wurden daraufhin beim Amtsgericht Tübingen Durchsuchungsbeschlüsse und ein Haftbefehl gegen den 34 Jahre alten Deutschen erwirkt. Am Mittwoch vergangener Woche durchsuchten zahlreiche Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen mit Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz mehrere Objekte der Verdächtigen im Landkreis Reutlingen. Hierbei konnten sie den 34-Jährigen und einen der 37-Jährigen festnehmen und umfangreiches Beweismaterial, Betäubungsmittel und mutmaßliches Diebesgut auffinden und sicherstellen. Außerdem wurden im Rahmen der Vermögensabschöpfung mehrere hochwertige Fahrzeuge und anderes Vermögen beschlagnahmt.

Die beiden Festgenommenen wurden noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der den gegen den 34-Jährigen bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte und gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete. Gegen den 37-Jährigen wurde ebenfalls Haftbefehl erlassen und nur gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell