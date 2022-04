Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Motorradfahrerin schwer gestürzt

Auf die Gegenspur geraten

Am frühen Sonntagabend ist es auf der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 60-jährige Frau befand sich gegen 18.25 Uhr mit ihrem Toyota Aygo auf dem Weg in Richtung Gustav-Schwab-Straße. Kurz vor dem Abbiegevorgang geriet sie auf der vierspurigen Straße auf die Gegenfahrbahn. Der 24-jährige Fahrer eines VW Golf, welcher in diesem Moment in Richtung Stadtmitte unterwegs war, verhinderte einen frontalen Zusammenstoß indem er auf die rechte von zwei Fahrspuren auswich. Dort prallte er jedoch wenige Meter später gegen den Audi A6 eines ebenfalls 24-jährigen Mannes, der in diesem Moment aus einem Grundstück nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einbog. Beide Insassen in dem Audi wurden durch den Aufprall verletzt und mussten in eine Klinik gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro.

Lichtenstein-Honau (RT): Falsch abgebogen

Die Unentschlossenheit eines Pkw-Fahrers hat am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der L 230 geführt. Der 57-jährige Fahrer eines Audi A3 befuhr um 14.41 Uhr die K 6732 vom Schloss Lichtenstein kommend mit der Absicht, nach rechts in Richtung Genkingen abzubiegen. Im Abbiegevorgang entschied er sich jedoch um und fuhr nach links in Richtung Engstingen. Dieses Manöver erkannte der 23-jährige Fahrer eines VW Golf GTI, der in diesem Moment in Richtung Genkingen unterwegs war, zu spät. Der junge Mann versuchte noch nach links auszuweichen. Es kam dennoch zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 23-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Lenningen (ES): Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Nachmittag des Ostersonntags ist eine Motorradfahrerin mit ihrem Fahrzeug gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die 19-Jährige befuhr um 13.03 Uhr mit ihrer Honda die K1247 von Reußenstein in Fahrtrichtung Schopfloch. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Feld. Dabei überschlug sich die Fahrerin mehrfach mit ihrem Motorrad. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 750 Euro.

