Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen, Brände, Verkehrsunfälle, Einbruch in Gartenhäuser

Reutlingen (ots)

Nach körperlicher Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe geschossen

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Stadtmauerstraße sind am Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr von einem Angestellten mehrere Gäste nach draußen verwiesen worden. Dort kam es erneut zu einem Disput, in dessen Verlauf nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 23-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe schoss. Die danach alarmierten Polizeistreifen trafen fünf Männer im Alter zwischen 23 und 44 Jahren an. Ein 24-Jähriger machte nach dem Knallgeräusch Verletzungen geltend und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Diese konnte er nach der ambulanten Versorgung wieder verlassen. Ein zweiter Leichtverletzter im Alter von 26 Jahren zeigte sich gegenüber den polizeilichen Maßnahmen uneinsichtig und lehnte eine medizinische Versorgung ab. Seine Blessuren im Gesicht dürfte er sich nach ersten Feststellungen bereits beim Schlagabtausch in der Gaststätte zugezogen haben. Der noch vor Eintreffen der Polizei flüchtig gegangene 23-jährige Tatverdächtige konnte noch in der Nacht ausfindig gemacht und die Schreckschusswaffe beschlagnahmt werden. Weitere Ermittlungen dauern an.

Reutlingen (RT): Brand

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße sind am Sonntagmorgen gegen 03.15 Uhr die Rettungskräfte ausgerückt. Nach ersten Feststellungen geriet während der Abwesenheit der Bewohner in der Küche eine Lampe in Brand, was zur Verrauchung des kompletten Wohnraums führte. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach Belüftung durch die Feuerwehr konnten die Bewohner wieder in ihr Domizil zurückgehen. Von der Feuerwehr waren zwei Fahrzeuge mit acht Kräften, vom Rettungsdienst zwei Fahrzeuge und vier Kräfte eingesetzt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Mehrere Kleinbrände

Am Samstagnachmittag sind an insgesamt drei Stellen auf dem freien Feld zwischen Bernhausen und Bonlanden durch bislang unbekannte Täter Holzstücke in Brand gesetzt worden. Es handelt sich um einen hohlen Baumstamm und Holzscheite bzw. Gestrüpp. Verletzte Personen wurden nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug im Einsatz. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reichenbach/Fils (ES): Motorradfahrer wegen Dieselspur gestürzt (Zeugenaufruf)

Am Samstagvormittag ist ein Motoradfahrer wegen einer Dieselspur in der Stuttgarter Straße in Reichenbach gestürzt. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad die Schillerstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr zur Stuttgarter Straße erkannte er eine dort befindliche Dieselspur zu spät und kam mit seiner BMW zu Fall. Herbei zog sich der 63-Jährige leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Die Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, dass ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich von einer nahegelegenen Tankstelle losfuhr und über die Stuttgarter Straße, Ulmer Straße bis zur Filsstraße erhebliche Mengen Diesel verlor. Die Feuerwehr Reichenbach streute die Dieselpur ab. Das Polizeirevier Esslingen, Tel. 0711/3990-330, sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Dettingen/Teck (ES): Vandalen unterwegs

In der vergangenen Woche sind Vandalen in Dettingen/Teck im Bereich mehrerer Wiesengrundstücke mit Gartenhäusern unterwegs gewesen. Sie brachen gewaltsam in die Gartenhäuser auf den Wiesengrundstücken ein und richteten auf den Grundstücken Sachschaden an, der noch nicht abschließend beziffert werden kann. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Am Samstagvormittag ist es in Albstadt-Tailfingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist. Gegen 10.45 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Mercedes die Brunnenstraße. Zur gleichen Zeit wollte ein 52-Jähriger mit seinem VW Tiguan auf der Agathenstraße kommend die Brunnenstraße geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Mercedes und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem jedoch glücklicherweise keiner der Insassen verletzt wurde. Beide Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt etwa 13.000 Euro.

Hechingen (ZAK): Müllpresse in Brand geraten

Die Feuerwehr Hechingen ist am Samstagnachmittag zu einem Brand in die Kaullastraße gerufen worden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass gegen 14.00 Uhr eine Müllpresse eines Einkaufsmarktes aus bislang unbekannten Gründen in Brand geriet. Die Feuerwehr Hechingen, die mit 7 Fahrzeugen und 30 Mann vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen. Eine Evakuierung des Einkaufsmarktes war nicht erforderlich. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht abgeschätzt werden. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell