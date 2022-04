Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, tödlicher Kradunfall, Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfälle, Umweltdelikt, Schlägerei, Sachbeschädigung, Radfahrer verstorben (Nachtragsmeldung), Einsatzmaßnahmen Car Friday

Reutlingen (ots)

Versuchter Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Donnerstag, 20.45 Uhr und Freitag, 11.50 Uhr vergeblich versucht, in ein Cafe in der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Durch den Versuch wurde lediglich eine Glasscheibe beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 200 Euro.

Metzingen (RT): Kradfahrerin tödlich verunglückt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Karfreitag um 17.50 Uhr auf der B 312 bei Metzingen ereignet. Die 18 -jährige Fahrerin eines Kraftrades der Marke Honda befuhr den Zubringer auf die B 312 aus Richtung Metzingen / Nordtangente kommend und wollte dem Verlauf der starken, abfallenden Kurve folgend auf den Beschleunigungsstreifen in Richtung Reutlingen auffahren. Hierbei überbremste sie das Hinterrad und stürzte auf die rechte Seite des Kraftrades. Das Kraftrad rutschte im Anschluss über die gesamte B 312 und blieb auf der gegenüberliegenden Seite im Grünstreifen liegen. Die 18 -Jährige löste sich vom Kraftrad und rutschte ebenfalls über die B 312, wo sie auf der Gegenfahrbahn vom Pkw VW Caddy einer 78 -jährigen Fahrerin, welche in Richtung Stuttgart unterwegs war, erfasst wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Krad-Lenkerin in eine Klinik eingeliefert, wo sie in der Nacht zum Samstag ihren schweren Verletzungen erlag. Die Fahrerin des VW Caddy und ihr 82 - jähriger Mitfahrer erlitten einen Schock und wurden vor Ort von Kräften der verständigten Notfallseelsorge betreut. Die B 312 war im Bereich der Unfallstelle bis 20.00 Uhr voll gesperrt, eine örtliche Umleitung durch die Polizei war eingerichtet. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr Metzingen waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber, welcher sich auf dem Rückflug von einem anderen Einsatz befand, fertigte Übersichtsaufnahmen aus der Luft. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Sonnenbühl (RT): Straßenverkehrsgefährdung durch Quadfahrer - Zeugenaufruf

Am Karfreitag ist ein Quadfahrer durch eine äußerst gefährliche Fahrweise aufgefallen. Gegen 14.35 Uhr befuhr ein Rettungsfahrzeug mit Sondersignalen die Stuhlsteige von Pfullingen in Richtung Genkingen. Diesem folgte ein Notarztfahrzeug ebenfalls mit eingeschalteten Sondersignalen nach. Der Fahrer eines orangefarbenen Quad hängte sich zunächst hinter das Notarztfahrzeug und fuhr so an den Verkehrsteilnehmern vorbei, die richtigerweise Platz gemacht hatten. Auf Höhe des Steinbruches überholte der Quadfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zunächst das Notarztfahrzeug und anschließend den Rettungswagen, obwohl hierbei ein grauer Pkw entgegenkam, welcher abbremsen musste. Auch der Fahrer des Rettungswagens musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen. In der Ortsdurchfahrt Genkingen fuhr der dunkel gekleidete Quadfahrer, der einen schwarzen Schutzhelm trug, ebenfalls wieder mit überhöhter Geschwindigkeit an den Fahrzeugen vorbei, welche den Rettungsfahrzeugen ordnungsgemäß Platz gemacht hatten. Fahrzeugführer, welche durch die Fahrweise des Quadfahrers behindert oder gefährdet wurden und Zeugen, denen er aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/9918-0 in Verbindung zu setzen.

Esslingen (ES): Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Katharinenlinde haben sich unbekannte Täter am Karfreitag in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 09.50 Uhr unberechtigt Zutritt verschafft. Nachdem die Haupteingangstüre aufgebrochen wurde, gelangten die Täter in das Gebäude. Hier wurden ein Zigarettenautomat und eine Geldkassette mit Wechselgeld aufgebrochen. Im Obergeschoß wurden mehrere Räume und Schränke eines Vereines aufgebrochen und durchsucht. Die gleichen Täter dürften auch für den Aufbruch mehrerer im Gelände angrenzender Hütten verantwortlich sein. Eine Gesamtübersicht über das erlangte Diebesgut liegt noch nicht vor. Allein schon der von den Tätern angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Zur Spurensicherung waren Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort.

Baltmansweiler (ES): Von Sonne geblendet

Weil er von der Sonne geblendet wurde, hat der 84 -jährige Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz GLC am Freitag um 14.00 Uhr eine Verkehrsinsel übersehen. Er befuhr die Schorndorfer Straße in Fahrtrichtung Esslingen, fuhr auf die Verkehrsinsel auf und überquerte im Anschluss mittig die Insel im Kreisverkehr. Nach etwa 200 Metern kam er dann im Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrzeugführer und seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro. Der Mercedes-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zum Abbinden von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr Baltmannsweiler im Einsatz.

Filderstadt-Sielmingen (ES): In Autowerkstatt eingebrochen

Eine Autowerkstatt in der Mühlwiesenstraße war am Freitag zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr Ziel von Einbrechern. Nachdem die Täterschaft mehrere Glasbausteine gewaltsam herausgebrochen hatte, gelangten sie in das Gebäude. Hier wurde ein Safe entwendet. Zur Höhe des Sachschadens und dem Wert des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sicherung der Spuren erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Leinfelden-Echterdingen (ES). Leckenden Lkw auf Waldweg abgestellt

Ein aufmerksamer Gassi-Geher hat der Polizei am Freitag gegen 12.30 Uhr gemeldet, dass auf einem Waldweg in der Verlängerung der Straße Am Betzenberg ein litauischer Sattelzug steht, welcher augenscheinlich Öl verliert. Eine sofortige Überprüfung bestätigte den Sachverhalt. An der Zugmaschine trat eine Leckage auf, wonach es zu erheblichem Austritt von Öl gekommen war. Hierauf war der Lkw-Fahrer in den Waldweg gefahren, offensichtlich um dort weitgehend unbemerkt entsprechende Reparaturen durchzuführen. Aufgrund des in das Erdreich eingedrungenen Öls wurde zunächst die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen verständigt, welche das weiterhin auslaufende Öl mittels einer Wanne auffing. Auf Anordnung eines Vertreters der Stadt Leinfelden-Echterdingen -Amt für Umwelt, Grünflächen und Tiefbau- wurde das verunreinigte Erdreich durch eine Privat-Firma abgetragen. Der Sattelzug wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt.

Nürtingen (ES): Schlägerei

Nachdem am Samstag kurz nach 01.00 Uhr eine etwa achtköpfige Personengruppe in einer Bar in der Neckarsteige die weibliche Begleitung einer vierköpfigen Personengruppe belästigt hat, ist es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, wonach die größere Gruppe noch vor Eintreffen der verständigten Polizei geflüchtet ist. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei erschien plötzlich ein 33 -Jähriger mit drei Messern bewaffneter Mann in der Bar. Da er auf sofortige Ansprache durch die Polizei die Messer nicht fallen ließ, wurde Pfefferspray eingesetzt. Hiernach ließ er die Messer fallen und konnte widerstandslos geschlossen werden. Bei der weiteren Abklärung stellte sich heraus, dass er zu der vierköpfigen Gruppe gehörte. Er hatte sich nach der Auseinandersetzung nach Hause begeben, mit den Messern bewaffnet und war dann zurückgekehrt. Die Mitglieder der vierköpfigen Gruppe wurden allesamt leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen und den Mitgliedern der größeren Gruppe dauern an.

Beuren (ES): Sachbeschädigung an Grillplatz -Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Vandalen haben in der Zeit von Donnerstag bis Freitag auf der Freizeit -und Grillstelle Lehmgrube ihr Unwesen getrieben. Sämtliche Tische und Bänke, die Spielgeräte, die aufgestellten Schilder, die Mülltonne und die Grillstelle selbst wurden überwiegend großflächig mit schwarzer, blauer und weißer Farbe besprüht. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Hinweise unter Telefon 07022/9224-0.

Tübingen (TÜ): Radfahrer verstorben

Der 84 -jährige Radfahrer ist in der Nacht von Karfreitag auf Samstag in einer Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen.

(Ursprungsmeldung siehe Meldung vom 14.04.2022, 16.24 Uhr):

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwerste Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Kilchberg erlitten. Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei stand gegen 14.20 Uhr ein Sattelzug auf einem Verbindungsweg zwischen der Lescherstraße und der Tessinstraße. Als der 57 Jahre alte Lkw-Lenker mit dem Gespann losfuhr, kam es zur Kollision mit dem 84-jährigen Radfahrer, der in diesem Moment rechts an dem Laster vorbeifuhr. Der Senior wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 57-Jährige musste von einem Notfallseelsorger betreut werden. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Unfallsachverständiger eingeschaltet. (ms)

Reutlingen (PP): Einsatzmaßnahmen des PP Reutlingen anlässlich des "Car-Friday"

Wie in den Vorjahren war auch dieses Jahr am Karfreitag die Tuner - und Poserszene im besonderen Focus des Polizeipräsidiums Reutlingen. Unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen, unterstützt von Kräften einiger Polizeireviere und Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, lag der Schwerpunkt der Kontrollen im Bereich des Stadtgebietes Reutlingen. Im Besonderen wurde auf die Bereiche Geschwindigkeit und technische Veränderungen geachtet, wobei nur wenige szenetypische Fahrzeuge festgestellt wurden. Insgesamt wurden 27 Verstöße im Bereich Posing / illegales Tuning beanstandet, wobei 14 Verstöße wegen unnötigem Hin - und Herfahren, 9 Verstöße wegen technischen Veränderungen und vier sonstige Verstöße geahndet wurden. In sechs Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Die Mehrzahl der insgesamt festgestellten Verstöße wurden durch Verkehrsteilnehmer begangen, welche nicht der Tuner - und Poserszene angehören. Zwei Fahrzeugführer müssen sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und zwei weitere wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Wegen Fahrens unter alkoholischer Beeinflussung muss sich ein weiterer Fahrzeuglenker verantworten. Bei zwei Verkehrsteilnehmern entstand der Verdacht, dass sie trotz des vorherigen Konsums von Betäubungsmitteln ihr Fahrzeug geführt haben. Insgesamt wurden 50 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, wobei 4 Fahrer mit einem Fahrverbot zu rechnen haben. Der Spitzenreiter in Reutlingen brachte es innerhalb geschlossener Ortschaft in einem Bereich, in welchem 40 km/h zulässig sind, auf eine Überschreitung von 57 km/h. Auf der B 10 bei Esslingen wurde eine Fahrzeugführerin mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 51 km/h auffällig.

