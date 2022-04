Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeuge beschädigt, Verkehrsunfälle, Brand in Neubau, Widerstand

Reutlingen (ots)

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Nach Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Jugendlicher vorläufig festgenommen worden. Gegen 23.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass in der Lessingstraße ein alkoholisierter Jugendlicher festgehalten wird, welcher gegen mehrere Außenspiegel von Fahrzeugen getreten haben soll. Vor Ort konnten der Hinweisgeber sowie der vermeintliche 17-jährige Tatverdächtige angetroffen werden. Dieser räumte ein, auf dem Weg aus der Reutlinger Innenstadt gegen zumindest drei Fahrzeuge getreten zu haben. Zwei weitere beschädigte Fahrzeuge konnten noch in der Nacht durch die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Reutlingen festgestellt werden, so dass derzeit von insgesamt fünf beschädigten Fahrzeugen ausgegangen werden muss. Der entstandene Sachschaden lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht genau beziffern. Was genau den Jugendlichen zu seiner Handlung veranlasste, bedarf weiteren Ermittlungen. Nicht zuletzt aufgrund seiner Alkoholisierung von mehr als zwei Promille wurde er seinem Vater übergeben.

Pfullingen (RT): Mofafahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Mofafahrer bei einem Verkehrsunfall erlitten, welcher sich am Donnerstagabend an der Einmündung Gönninger Staße / Sandstraße ereignet hat. Der 17-Jährige befuhr gegen 19.50 Uhr mit seinem Mofa-Roller Peugeot die Sandstraße in Richtung Gönninger Straße und missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt einer 32-Jährigen, welche mit ihrer Mercedes A-Klasse die Gönninger Straße ortsauswärts Richtung Stuhlsteige befuhr. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnte dies aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Zur Reinigung der Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr Pfullingen im Einsatz.

Bad Urach (RT): Gefährlich überholt und Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall sucht das Polizeirevier Metzingen, nachdem ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer in der Ulmer Steige bei einem Überholvorgang mit einem Lkw kollidiert ist. Gegen 06.50 Uhr befuhr ein 44-jähriger Lkw-Fahrer die Bundesstraße 28 von Bad Urach kommend in Fahrtrichtung Ulm. Bereits im unteren Bereich der Ulmer Steige versuchte der Mercedes-Lenker den Lkw zu überholen und scherte aus. Den Überholvorgang musste er allerdings aufgrund Gegenverkehr abbrechen und ordnete sich hinter dem Lkw wieder ein. Im kurvenreichen Mittelteil der Steige setzte der 28-Jährige erneut zum Überholen an. Als abermals Gegenverkehr herrschte, musste er zur Verhinderung eines Zusammenstoßes wieder auf die rechte Spur wechseln, wobei er noch nicht genügend Sicherheitsabstand zwischen sich und den Lkw gebracht hatte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und dem Mercedes, der hierbei entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Fahrmanöver glücklicherweise niemand. Verkehrsteilnehmer, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Metzingen unter Telefonnummer 07123/9240 zu wenden.

Aichtal-Grötzingen (ES): Am Steuer eingeschlafen

Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 1222 zwischen Grötzingen und Wolfschlugen gewesen sein. Gegen 14.20 Uhr war ein 76-jähriger Hyundai-Lenker auf der K 1222 in Fahrtrichtung Wolfschlugen unterwegs und schlief nach derzeitigen Ermittlungen zufolge kurz ein, woraufhin der Pkw nach links auf die Gegenspur geriet. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer bemerkte die auffällige Fahrweise des Hyundai und blieb vorsorglich am rechten Fahrbahnrand stehen, bevor der Hyundai ungebremst frontal mit diesem kollidierte. Der 76-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Baltmannsweiler (ES): Verunfalltes Fahrzeug machte sich selbstständig

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Kreisstraße 1208 zwischen Baltmannsweiler und Reichenbach an der Fils zu einem kuriosen Verkehrsunfall gekommen. Ein 42-Jähriger samt Beifahrer war gegen 17.40 Uhr mit seinem Opel in Richtung Reichenbach an der Fils unterwegs, als er ein streitendes Pärchen am Fahrbahnrand wahrnahm und anhielt, um schlichtend einzuschreiten. Eine 19-Jährige war mit zwei Mitfahrern in einem Audi zeitgleich unterwegs und übersah den stehenden Opel und fuhr auf diesen auf. Nach der Kollision konnten alle Insassen des Audi leicht verletzt aussteigen. Kurz darauf rollte der Audi führerlos aufgrund der abschüssigen Fahrbahn etwa 300 Meter rückwärts, bis er einige Meter neben der Fahrbahn im Graben zum Stillstand kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf insgesamt circa 10.000 Euro geschätzt.

Esslingen (ES): Nach Ordnungsstörungen Widerstand geleistet

Mit einem äußerst unangenehmen Zeitgenossen hatten es Beamte des Polizeireviers Esslingen am Donnerstagabend zu tun. Zunächst belästigte der deutlich alkoholisierte 48-jährige Mann gegen 19.25 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz mehrere Passanten und geriet mit diesen zum Teil in Streit. Auch nach Eintreffen einer Polizeistreife verhielt er sich weiterhin aggressiv, so dass ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Um 20.45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich der 48-Jährige nun in einem Discounter-Markt in der Dammstraße befinden und dort herumschreien würde. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens musste der Mann schließlich in Gewahrsam genommen werden. Auf dem Polizeirevier Esslingen kam es im Anschluss zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten. Darüber hinaus wurden diese verbal bedroht und aufs Übelste beleidigt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Nehren (TÜ): Isoliermaterial angezündet

Ein Brand in der Auchtertstraße am späten Donnerstagabend hat zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 23.20 Uhr meldeten Zeugen, dass Isolierungsteile eines unbewohnten, im Neubau befindlichen Gebäudes in Brand stehen würden. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auch Dank bereits eingeleiteter Löscharbeiten eines Zeugen verhindern und schnell bekämpfen. Ersten Ermittlungserkenntnissen zu Folge wurden die Isolierungsteile vorsätzlich angezündet. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Jugendliche in Tatortnähe angetroffen und kontrolliert werden. Ob sie mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell