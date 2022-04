Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 27-jährige PKW-Lenkerin bei einem Unfall am Donnerstagmorgen bei Seebronn. Die Frau war gegen 7.20 Uhr mit ihrem Fiat auf der L 361 zwischen Seebronn und Bondorf unterwegs. Dort kam sie aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Als sie daraufhin gegensteuerte, geriet das Fahrzeug ins Schleudern und fuhr frontal in den Straßengraben. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto und krachte erneut mit dem Heck voraus in den Graben, bevor es am Straßenrand zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Fiat musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Außerdem wurde durch die Kollision ein Leitpfosten aus der Verankerung gerissen. Die L 361 musste während der Unfallaufnahme beidseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Rottenburg war mit 20 Kräften und drei Fahrzeugen ebenfalls vor Ort und übernahm erste Maßnahmen an der Unfallstelle. (ah)

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwerste Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Kilchberg erlitten. Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei stand gegen 14.20 Uhr ein Sattelzug auf einem Verbindungsweg zwischen der Lescherstraße und der Tessinstraße. Als der 57 Jahre alte Lkw-Lenker mit dem Gespann losfuhr, kam es zur Kollision mit dem 84-jährigen Radfahrer, der in diesem Moment rechts an dem Laster vorbeifuhr. Der Senior wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 57-Jährige musste von einem Notfallseelsorger betreut werden. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Unfallsachverständiger eingeschaltet. (ms)

