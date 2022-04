Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Unfälle, teils mit schwer Verletzten; Brand; Ausgebüxte Kälbchen; Sachbeschädigung; Betrunkener Radfahrer; Telefonbetrüger aktiv

Reutlingen (ots)

Müllfahrzeug in Brand geraten

Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro ist bei einem Brand an einem Müllfahrzeug am Mittwochnachmittag in der Bantlinstraße entstanden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war gegen 15.50 Uhr Hydrauliköl in Brand geraten und hatte das Feuer ausgelöst. Der sofort verständigten Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Das Fahrzeug musste im Anschluss abgeschleppt werden. Außerdem musste die verschmutzte Fahrbahn durch Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste der Stadt Reutlingen gereinigt werden. Hierzu mussten zwei Abbiegespuren für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 19.30 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. (ms)

Metzingen (RT): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 378a erlitten. Ein 77-Jähriger wollte kurz nach 16 Uhr mit einem VW Sharan von einem Feldweg kommend nach links auf die Landesstraße in Richtung Metzingen einfahren. Hierbei nahm er einem in Richtung Rommelsbach fahrenden, 25 Jahre alten Motorradfahrer die Vorfahrt. Der Biker konnte durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver nach links eine Kollision verhindern. Hierbei stürzte er jedoch auf die Fahrbahn und geriet unter die Fahrzeugfront des Sharan. Der 25-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Seine Maschine wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.000 Euro geschätzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle. Die L 378a musste während der Unfallaufnahme, der Versorgung des Verletzten sowie der Fahrbahnreinigung für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (ms)

Pliezhausen (RT): Parkenden Pkw beschädigt

Ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Stützfuß eines Lkw ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Wilhelmstraße. Ein 60-Jähriger war dort gegen 16.15 Uhr mit seinem Lkw in Richtung Ortsmitte unterwegs. Während der Fahrt fuhr der Stützfuß plötzlich seitlich aus. Als der Lkw-Lenker an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot vorbeifuhr, kollidierte der ausgefahrene Stützfuß mit dem Heck des Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf ein benachbartes Grundstück geschoben, wo er noch gegen einen Blumenkübel prallte. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (ak)

Reutlingen (RT): Betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Einen stark alkoholisierten Fahrradfahrer hat die Polizei am späten Mittwochabend in Reutlingen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war kurz vor 23 Uhr einer Streifenbesatzung in der Gustav-Schwab-Straße aufgefallen, wo er deutlich in Schlangenlinien auf dem Gehweg unterwegs war und dabei mehrfach drohte, auf die Straße zu stürzen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte sich der 55-Jährige kaum auf den Beinen halten und schwankte so stark, dass er fast zu Boden ging. Einen Atemalkoholtest konnte er offenbar aufgrund seines stark berauschten Zustandes ebenfalls nicht durchführen. In der Folge musste er sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Dem 55-Jährigen drohen nun neben einer Strafanzeige auch fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen. (ah)

Esslingen (ES): Telefonbetrüger mit verschiedenen Maschen aktiv

Mit unterschiedlichen Betrugsmaschen gelingt es Kriminellen immer wieder, ihren Opfern erhebliche Summen Bargeld aus der Tasche zu ziehen. So ist im Glauben, einem Angehörigen in Not zu helfen, eine Frau aus Esslingen am Mittwoch um einen vierstelligen Geldbetrag betrogen worden. Die Geschädigte erhielt über WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Handynummer. Der Absender gab sich als angeblicher Angehöriger der Frau aus und erklärte, die Rufnummer gewechselt zu haben. Der Betrüger brachte die 68-Jährige in der Folge dazu, zur Begleichung angeblich dringender Rechnungen, Geld zu überweisen. Der Betrug flog erst auf, als die Geschädigte von sich aus mit ihrem Angehörigen Kontakt aufnahm, nachdem sich der Unbekannte nicht mehr gemeldet hatte.

Ebenfalls am Mittwoch erhielt ein 78-Jähriger einen Anruf einer Betrügerin, die sich als seine Enkelin ausgab. Die Anruferin tischte dem Geschädigten die Geschichte auf, sie habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Um eine angeblich drohende Haftstrafe abzuwenden, stimmte der Senior der Zahlung einer Kaution zu. In mehreren weiteren Telefonaten brachten die Betrüger den Senior schließlich dazu, einen fünfstelligen Geldbetrag bei seiner Bank abzuheben und an einem zuvor vereinbarten Übergabeort in Nürtingen einer unbekannten Frau zu übergeben.

Da die Betrüger stets andere und auch neue Maschen anwenden, rät die Polizei, niemals ohne sorgfältige Überprüfung des angegebenen Sachverhalts Geld zu überweisen und gar nie einem Fremden Geld zu übergeben, egal mit welcher Geschichte jemand vorspricht oder in wessen Auftrag jemand angeblich zu handeln scheint. (ah)

Esslingen (ES): Balkonbrand an Mehrfamilienhaus

Zu einem Balkonbrand im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Esslinger Schelztorstraße sind am Mittwochnachmittag die Rettungskräfte ausgerückt. Eine Frau befand sich gegen 15.30 Uhr in ihrer Wohnung, als ein Rauchmelder anschlug und sie Flammen auf dem Balkon bemerkte. Noch vor dem Eintreffen der durch Zeugen verständigten Feuerwehr konnte die Frau den Brand selbst löschen. Einer ersten Schätzung nach war ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen nach könnte eine Kerze den Brand ausgelöst haben. Gegen die Bewohnerin wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. (ms)

Kirchheim (ES): Kälbchen ausgebüxt

Drei ausgebüxte Kälbchen haben am Mittwochnachmittag deren Besitzer sowie mehrere Polizeistreifen stundenlang auf Trab gehalten. Kurz vor 13 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein, dass sich ein Kälbchen auf dem Postplatz in der Kirchheimer Innenstadt aufhalten würde. Später wurde es im Bereich der Schlierbacher Straße gesehen. Etwa eine Stunde entdeckte ein Passant das Tier in der Lindach beim Finanzamt. Es konnte zunächst nicht dazu bewegt werden, das Flüsschen zu veranlassen. Gegen 15.30 Uhr gelang es schließlich zahlreichen Helfern mit vereinten Kräften das Kalb zu fixieren und aus der Lindach zu retten. Mittlerweile war die Meldung eingegangen, dass zwei weitere Kälbchen aus ihrer Weide abgehauen wären und sich im Bereich der Alte Plochinger Steige aufhalten würden. Diese konnten vor Ort angetroffen und nach einiger Zeit ebenfalls eingefangen werden. Nach ihrem etwa fünfstündigen Ausflug wurden die Kälbchen wohlbehalten vom Besitzer auf ihre Weide zurückgebracht. (ms)

Dettingen (ES): In Firmengebäude eingebrochen

Bargeld in bislang unbekannter Höhe hat ein Täter bei einem Einbruch in der Nacht zum Donnerstag erbeutet. Der Unbekannte gelangte in der Zeit von 19.20 Uhr abends bis 6.15 Uhr morgens über ein aufgehebeltes Fenster in eine Firma in der Dettinger Dieselstraße. Im Inneren wurden die Büroräumlichkeiten durchsucht und mehrere Kassen sowie ein Schranktresor gewaltsam geöffnet. Durch die brachiale Vorgehensweise war ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ammerbuch (TÜ): In geparkten Pkw gekracht

Weil er eigenen Angaben zufolge Füchsen auf der Fahrbahn ausweichen musste, ist ein 36-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag heftig auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren. Gegen 2.30 Uhr befuhr der Mann mit seiner Mercedes-Benz A-Klasse die Dorfstraße im Ortsteil Pfäffingen, als er in einen geparkten VW Caddy krachte. Dabei wurden die beiden Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdient geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Der äußerlich unverletzte Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. (km)

Albstadt (ZAK): Beim Einbiegen nicht aufgepasst

Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Kientenstraße entstanden. Ein 30-jähriger Fahrer eines Skoda bog kurz nach zwölf Uhr aus einem Tankstellengelände nach rechts auf die Kientenstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 61-jährigen BMW-Lenkers, der in Richtung der B463 unterwegs war. Dieser versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit dem Skoda nicht verhindern. Auch an einer Verkehrsinsel am Unfallort entstand Sachschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. (ak)

