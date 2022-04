Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Brand von Holzstapeln; Polizeieinsatz aufgrund Soft-Air-Waffe; Renitenter Ladendieb

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Zwei Fahrzeuge mussten am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall auf der B 464 abgeschleppt werden. Ein 27-Jähriger war mit einem Volvo gegen 22.10 Uhr auf der Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Altenburg kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kia eines 59 Jahre alten Mannes. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr rückte zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe und Ausleuchten der Unfallstelle mit 17 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Der Schaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. (ms)

Neckartailfingen (ES): Brand von Holzstapeln

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Dienstagabend zwei Holzstapel bei Neckartailfingen in Brand geraten. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte kurz nach 21 Uhr die brennenden Stapel auf einem Wiesengrundstück neben der K 1256 und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer rasch löschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber eingeleitet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Neuhausen (ES): Radfahrer contra Pkw

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag ist ein Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 80-Jährige war mit seinem E-Bike kurz nach 16.30 Uhr auf dem Feldweg in Verlängerung der Schillerstraße in Richtung Neuhausen unterwegs. Auf Höhe des Grüngut-Sammelplatzes kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Ford eines 67 Jahre alten Mannes. Der Senior stürzte infolge dessen zu Boden. Er kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus. Der Blechschaden am Auto beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. Das E-Bike dürfte unbeschädigt geblieben sein. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Soft-Air-Waffe löst Polizeieinsatz aus

Eine Soft-Air-Waffe hat am Dienstagabend in der Plieninger Straße in Echterdingen für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Kurz vor 18 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf, nachdem er in einem Wohngebäude eine männliche Person mit einer Schusswaffe gesehen hatte. Durch die alarmierten Polizeibeamten, die zum Teil eine entsprechende Schutzausrüstung trugen, konnte die Wohnung des Verdächtigen in Erfahrung gebracht und betreten werden. Dort stellte sich dann heraus, dass es sich bei der gesehenen Waffe um eine Soft-Air-Version handelte. Der 19-jährige Besitzer, der zunächst vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle gebracht worden war, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (mr)

Altbach (ES): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei der Kollision zweier Leichtkrafträder sind am Dienstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr war eine 17-Jährige auf der Esslinger Straße in Richtung Plochingen unterwegs. Links neben ihr, leicht nach hinten versetzt, fuhr ein 16-Jähriger. Auf Höhe der Bachstraße geriet das Vorderrad des 16-Jährigen gegen die KTM der Jugendlichen, worauf beide zu Boden stürzten. Während der Unfallverursacher aktuellen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde, erlitt die 17-Jährige schwere Verletzungen. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Zweirädern dürfte sich insgesamt auf ungefähr 1.500 Euro belaufen. (mr)

Nürtingen (ES): Zweimal geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein renitenter Ladendieb hat am Dienstagvormittag im Bereich der Neckarsteige für Aufregung gesorgt. Der bislang unbekannte Täter hielt sich gegen 10.40 Uhr in einem dortigen Sportgeschäft auf und entwendete zwei Paar Schuhe. Beim Verlassen des Ladens wurde er von Mitarbeitern auf die Tat angesprochen, worauf er in Richtung Innenstadt flüchtete. Der Mann konnte jedoch eingeholt und nach einer Rangelei mit Hilfe eines weiteren Zeugen zum Geschäft zurückgebracht werden. Bei der körperlichen Auseinandersetzung war von einem Zeugen offenbar unbeabsichtigt ein Pfefferspray versprüht worden, weshalb dem Ladendieb die Augen mit Wasser gereinigt wurden. Nachdem sich der Unbekannte erholt hatte, ergriff er ohne das Diebesgut abermals die Flucht in Richtung Stadtbrücke. Er konnte bei der anschließenden polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Täter ist 170 bis 175 cm groß und schlank und hat kurz rasierte Haare. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Mit Leichtkraftrad aufgefahren

Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung zweier Leichtkrafträder hat sich am Dienstagabend auf der B 27 zwischen Bodelshausen und Bad Sebastiansweiler ereignet. Gegen 18.15 Uhr war ein 16-Jähriger in Richtung Tübingen unterwegs und fuhr wohl aufgrund Unachtsamkeit ins Heck des Leichtkraftrades eines Gleichaltrigen. Der Unfallverursacher stürzte zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Schaden an seinem Zweirad wird auf zirka 800 Euro geschätzt. Das zweite Gefährt, dessen Lenker nicht gestürzt war, war augenscheinlich unbeschädigt geblieben. (mr)

Tübingen (TÜ): Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 27

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Dienstagvormittag, gegen 9.20 Uhr, auf der B 27 bei Tübingen ereignet. Ein 49-jähriger Lkw-Lenker und ein 43 Jahre alter Hyundai-Fahrer waren hintereinander an der Anschlussstelle Nord auf die Bundesstraße in Richtung Stuttgart aufgefahren. Im Anschluss wechselte der Hyundai-Fahrer auf die linke Fahrspur, um den Lkw mit Anhänger zu überholen. Hierbei übersah er den sich bereits auf der Überholspur befindlichen Mercedes-Benz eines 26-Jährigen. Durch die Kollision gerieten die beiden Pkw ins Schleudern und prallten seitlich gegen den Lastwagen. Ersten Erkenntnissen nach hatte sich keiner der Fahrer verletzt. An beiden Pkw war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Lkw beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung musste der rechte Fahrstreifen der B 27 zeitweise gesperrt werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei rückten hierzu an die Unfallstelle aus. Kurz vor zwölf Uhr konnte die komplette Fahrbahn für den Verkehr in Richtung Stuttgart wieder freigegeben werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin gestürzt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach Zeugen zu einer Unfallflucht, bei der am Dienstagnachmittag eine Radfahrerin verletzt worden ist. Die 63-Jährige befuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Damenrad die Schnarrenbergstraße abwärts in Richtung eines Parkhauses. Auf Höhe einer Kindertagesstätte fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße ein. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Radlerin ausweichen und stark abbremsen. Hierbei stürzte die Seniorin und fiel in den Grünstreifen zwischen den beiden Fahrbahnen. Ohne sich um die verunglückte Frau zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Die 63-Jährige musste im Anschluss in einer Klinik ärztlich versorgt werden. Bei dem gesuchten Pkw dürfte es sich um ein helles Fahrzeug handeln. (ms)

Albstadt (ZAK): Über Verkehrsinsel gefahren

Ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend entstanden. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 22.20 Uhr mit einem Suzuki Swift die B 463 von Albstadt herkommend in Richtung Lautlingen. Beim Rechtsabbiegen auf die K 7152 überfuhr er aus bislang unbekannter Ursache zwei Verkehrsinseln, kam von der Straße ab und prallte frontal gegen die angrenzende Böschung. Hierbei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. (ms)

Bisingen (ZAK): Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend erlitten. Ein 40-Jähriger war kurz vor 19 Uhr zunächst mit seinem VW Sharan auf der K 7111 in Richtung Wessingen unterwegs. Kurz nach der Einfahrt zum Bahnhof Zollern sah der Pkw-Lenker, wie auf dem parallel verlaufenden Radweg eine Radfahrerin und eine Scooter-Lenkerin zusammenstießen und stürzten. Um Erste Hilfe zu leisten, bremste er daraufhin bis zum Stillstand ab und schaltete die Warnblinkanlage ein. Ein ihm nachfolgender, 16-jähriger Motorradlenker schaute vermutlich ebenfalls nach den Gestürzten und übersah den stehenden Pkw. Ungebremst stieß der Jugendliche mit seiner KTM ins Heck des Sharan und prallte im Anschluss gegen den Pkw. Der 16-jährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Seine Maschine wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Kreisstraße musste zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Notarztfahrzeug verunglückt

Ein Notarztwagen auf Einsatzfahrt ist am Dienstagnachmittag in Ebingen verunglückt. Gegen 17.45 Uhr war der 37-jährige Fahrer des Wagens auf der Karlsbrücke von der Schillerstraße herkommend unterwegs. Am Kreisverkehr mit der Kientenstraße wollte er ein vorausfahrendes Auto über die Mittelinsel überholen. Da der Pkw-Lenker seinerseits den Kreisverkehr komplett umrunden wollte, um dem nachfolgenden Einsatzfahrzeug freie Bahn zu schaffen, erkannten beide Lenker den drohenden Unfall und bremsten stark ab. Bei der Vollbremsung des Notarztwagens schlug der Unterboden auf der Einfassung der Mittelinsel auf, wodurch das Airbag-System ausgelöst wurde. Der 37-Jährige sowie sein 51 Jahre alter Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Einsatzfahrzeug, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Zu einer Kollision mit dem Auto war es nicht gekommen. (mr)

