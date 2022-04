Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Beil gezückt; Brand; Über Messengerdienst betrogen; Mit Pfefferspray in Bus gesprüht; Auseinandersetzung mit Messer; Pkw-Diebstahl; Mit E-Roller gestürzt

Reutlingen (ots)

Beil gezückt

Mehrere Streifenwagen sind am Montagabend, gegen 20.40 Uhr, zu einem Einkaufsmarkt in der Ringelbachstraße ausgerückt. Dort war zuvor ein Mann des Ladens verwiesen worden, da er sich unflätig verhalten und offenbar auch einen Diebstahl begangen hatte. Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude zog der Mann nach aktuellem Kenntnisstand eine Art Beil aus einem mitgeführten Beutel und ging damit drei Beschäftigte des Einkaufsmarkts an, die ihm ins Freie gefolgt waren. Verletzt wurde dabei niemand. Anschließend ging der Mann davon. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte ein 41-jähriger Tatverdächtiger angetroffen und kontrolliert werden. Das mutmaßliche Tatmittel führte er nicht mit sich. Der 41-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (mr)

Reutlingen (RT): Holzverschlag in Brand

Zum Brand eines Holzverschlags auf einem Kleingartengrundstück am Buchbach zwischen Mittelstadt und Reicheneck sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, ausgerückt. Ein Autofahrer hatte die Flammen kurz zuvor entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr, die daraufhin mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften anrückte, löschte den aus noch unbekannter Ursache in Brand geratenen Verschlag samt darin befindlichem Holz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Sonnenbühl (RT): Über Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Kriminelle haben im Laufe des Montags einen Mann aus Sonnenbühl über den Messengerdienst WhatsApp um einen vierstelligen Gelbetrag betrogen. Der Geschädigte erhielt am Montagvormittag eine Nachricht von einer unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als eine vermeintliche Angehörige ausgab. Die Betrüger tischten als Erklärung der neuen Rufnummer die erfundene Geschichte auf, dass das alte Mobiltelefon verloren gegangen sei und brachten ihr Opfer dazu, zur Begleichung angeblich dringender Rechnungen einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen. Als die Kriminellen weitere Überweisungen forderten flog der Schwindel auf.

Die Polizei warnt daher:

-Wenn Sie von Ihnen angeblich bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

-Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

-Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

-Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

-Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort Ihre Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

-Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (rn)

Esslingen (ES): In Linienbus mit Pfefferspray gesprüht

In der Liebersbronner Straße ist es am Montagabend, gegen 22 Uhr, in einem Linienbus zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Dabei setzte ein 22-Jähriger den derzeitigen Ermittlungen zufolge auch Pfefferspray ein und wurde dabei selbst getroffen. Der noch unbekannte Kontrahent war noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizei geflüchtet. Von den übrigen Fahrgästen wurde aktuellen Erkenntnissen zufolge niemand verletzt. Der deutlich alkoholisierte 22-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Das Pfefferspray stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen zum zweiten Beteiligten dauern an. (mr)

Kirchheim (ES): Auseinandersetzung mit Messer

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und zwei jungen Männern ist es am Montagnachmittag gekommen. Ersten Ermittlungen nach waren die Jugendlichen gegen 15.30 Uhr in der Unterführung zwischen dem Bahnhof und dem Rubensweg auf zwei junge Männer gestoßen und in Streit geraten. In dessen Verlauf soll ein 14-Jähriger die Männer im Alter von 20 und 22 Jahren mit einem Schlagring geschlagen haben. Eine Begleiterin des Jugendlichen hätte sich schlichtend eingemischt und soll hierbei von dem 22-Jährigen ebenfalls geschlagen worden sein. Im Anschluss liefen die jungen Männer davon. Der 14-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte sie im Rubensweg einholen. Dort soll es erneut zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei dem der Jugendliche den 22-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll. Dem Älteren gelang es anschließend, dem Jüngeren das Messer abzunehmen und davonzulaufen. Er begab sich im Anschluss in eine Klinik, wo er ärztlich versorgt werden musste. Der 14-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung am frühen Abend angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da er sich ebenfalls verletzt hatte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. (ms)

Wendlingen (ES): Schwarzer VW Sharan gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein vier Jahre alter VW Sharan ist in der vergangenen Woche vom Gelände eines Autohauses in der Wendlinger Wertstraße gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Montag vergangener Woche bis Montag dieser Woche, zehn Uhr, das schwarzlackierte Fahrzeug im Wert von knapp 30.000 Euro. An dem Auto waren keine Kennzeichen angebracht und die Originalschlüssel befanden sich beim Händler. Der Wagen dürfte vermutlich mit einem Pkw-Anhänger abtransportiert worden sein. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07024/920990 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Tübingen (TÜ): Mit E-Roller gestürzt

Zwei E-Roller-Fahrer sind am späten Montagabend in der Mühlstraße unter Alkoholeinfluss von ihren Fahrzeugen gestürzt. Die beiden 17 und 19 Jahre alten Männer befuhren gegen 22.35 Uhr mit den Elektrorollern die Mühlstraße in Richtung Eberhardsbrücke. Dabei stürzten sie nach derzeitigem Kenntnisstand unabhängig voneinander zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Weil zuvor durchgeführte Alkoholtests vorläufige Werte von rund einem Promille bei dem 17-Jährigen und über 1,5 Promille bei dem 19-Jährigen ergeben hatten, mussten sie dort auch jeweils eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Führerschein des Älteren wurde einbehalten. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell