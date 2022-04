Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 28 bei Rottenburg

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Pkw-Lenkerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B 28 erlitten. Die 56-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit einem Opel auf der L 361 von Seebronn herkommend Richtung Bundesstraße unterwegs. An der Einmündung bog sie nach links in Richtung Rottenburg ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Lkw-Gespann eines 45 Jahre alten Mannes, der in Richtung Autobahn unterwegs war. Der Lkw-Fahrer hatte noch vergeblich versucht, durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Der Opel wurde durch die Kollision gegen die Leitplanke geschleudert und die Fahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Die schwerverletzte Frau wurde nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein an der Unfallstelle gelandeter Rettungshubschrauber wurde nicht eingesetzt. Der Opel musste mit einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 32.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen zur Unterstützung an die Unfallstelle, da die Bundesstraße während der Versorgung der Schwerverletzten und der Unfallaufnahme voll gesperrt werden musste. Gegen 14.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die B 28 wieder befahrbar. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell