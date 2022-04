Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Sturz von Pferd; Rauch in Toilette; Mann angegriffen; Betrunkene Autofahrer

Reutlingen (ots)

Schaufenster eingeworfen (Zeugenaufruf)

In ein Geschäft in der Metzgerstraße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Den ersten Erkenntnissen zufolge warfen Unbekannte gegen ein Uhr mit einem Kanaldeckel die Schaufensterscheibe der Modeboutique ein. Mit Schmuck aus der Auslage flüchteten sie zu Fuß in Richtung Karlstraße. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07121/942-3333. (sm)

Münsingen (RT): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Auingen erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der 47-Jährige mit seiner Maschine kurz nach elf Uhr auf dem Bubensteig in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung konnte er offenbar aufgrund eines Mangels an den Bremsen seine Geschwindigkeit nicht verringern, weshalb das Fahrzeug die Hauptstraße unkontrolliert kreuzte und schließlich frontal mit einem Gartentor zwischen zwei Gebäuden zusammenstieß. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden beträgt laut Schätzungen der Polizei zirka 11.000 Euro. (mr)

Römerstein (RT): Bei Sturz von Pferd schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Frau beim Sturz von einem Pferd am Samstagnachmittag erlitten. Die 26-Jährige war gegen 15.15 Uhr mit einem Wallach auf dem Schotterweg in Verlängerung des Elbeweg bei Römerstein unterwegs. Als der Reiterin eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Hund entgegenkam, scheute das Pferd und die 26-Jährige stürzte zu Boden. Im Anschluss wurde sie noch von einem Huf des Tieres getroffen. Die junge Frau musste nach einer notärztlichen Erstbehandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die Ermittlungen nach der Hundehalterin dauern an. (ms)

Großbettlingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag entstanden. Ein 43-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit einem 3er BMW von der K 1233 von Altdorf herkommend nach links auf die K 1231 in Richtung Großbettlingen abgekommen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigen VW Touran eines 47 Jahre alten Mannes, der in Richtung Bempflingen unterwegs war. Durch die Kollision zog sich der VW-Lenker leichte Verletzungen zu. Er benötigte zunächst keine ärztliche Versorgung. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ms)

Kirchheim (ES): Einbruch in Firma

Eine Firma in der Lise-Meitner-Straße ist am vergangenen Wochenende von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, sechs Uhr, verschaffte sich der Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Gebäude. Im Inneren brach er gewaltsam weitere Türen und Mobiliar auf. Mit Bargeld aus einem Tresor machte sich der Einbrecher aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Wendlingen (ES): Rauchentwicklung in Toilette

Eine Rauchentwicklung in einer öffentlichen Toilette am Marktplatz hat am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Aus noch unbekannter Ursache hatten in der dortigen Herrentoilette Papiertücher in einem Mülleimer zu Glimmen begonnen. Ein Zeuge bemerkte den Rauch gegen 17 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten anrückte, konnte schnell Entwarnung geben. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (rn)

Tübingen (TÜ): 38-Jährigen angegriffen

Am Sonntagabend, gegen 19.25 Uhr, ist ein 38-Jähriger in der Mühlstraße von drei Personen angegangen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand traten die drei Jugendlichen im Bereich der Neckarbrücke nach dem 38-Jährigen und stießen ihn auf die Straße, wo der 32-Jahre alte Fahrer eines Linienbusses durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß noch verhindern konnte. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei 15 und 16 Jahre alte Tatverdächtige wurden in unmittelbarer Nähe angetroffen. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Hintergrund der Tat dürfte im persönlichen Bereich liegen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen, insbesondere zu dem dritten, derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen, aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ) und Balingen (ZAK): Mehrere betrunkene Pkw-Lenker

Drei betrunkene Pkw-Lenker musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen aus dem Verkehr ziehen. Gegen 6.45 Uhr hielten die Beamten einen 41-jährigen VW-Lenker auf der Stuttgarter Straße beim Hechinger Eck in Tübingen an. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Golffahrer erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Ein Wert von annähernd zwei Promille wurde kurze Zeit später bei einem 25 Jahre alten Mercedes-Lenker gemessen. Eine Polizeistreife hielt die C-Klasse gegen 7.10 Uhr auf der Herrenberger Straße in Tübingen an. Kurz nach drei Uhr war bereits ein betrunkener VW Golffahrer in der Balinger Wilhelm-Kraut-Straße gestoppt worden. Der VW Golf des 37-Jährigen war durch seine unsichere Fahrweise einer Streife der Verkehrspolizei auf Höhe einer Tankstelle aufgefallen. Bei dem Fahrer ergab ein Test einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Alle Fahrer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und ihre Fahrerlaubnisse aushändigen. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrende kollidiert

Zwei Radfahrende sind am Sonntagnachmittag zusammengestoßen und gestürzt. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem linken Fußgängerweg der Gartenstraße in Richtung Stuttgarter Straße und wollte nach links in die Olgastraße abbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit einer 67 Jahre alten Radfahrerin, die ihrerseits auf der Olgastraße abwärts unterwegs war. In der Folge kamen beide Personen zu Fall, wobei die Radlerin verletzt wurde. Sie kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden Rädern war ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 600 Euro entstanden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Rollerfahrer die Vorfahrt genommen

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorroller-Lenker ist es am Sonntagmittag im Kreisverkehr am Eugen-Bolz-Platz gekommen. Kurz vor 14 Uhr fuhr ein 51 Jahre alter Mann mit einem VW Passat in den Kreisverkehr ein und stieß dort mit einem 58-Jährigen zusammen, der auf einem Yamaha-Kleinkraftrad unterwegs war. Der Roller-Lenker stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. (mr)

