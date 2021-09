Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Bäckerei

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Kriminalbeamte suchen Zeugen zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Nacht zu Donnerstag, 16.09.2021 an der Kreuzung Beckhausstraße / Deciusstraße.

Unbekannte Täter hebelten zwischen 19:30 Uhr und 04:25 Uhr eine Seitentür des Gebäudes auf, in dem sich auch ein Discounter befindet.

Dort montierten sie einen Tresor von der Wand und nahmen ihn mit.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

