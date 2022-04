Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Baustellencontainer aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Diebe auf Großbaustelle unterwegs

Diebe haben sich im Laufe des Wochenendes auf einer Großbaustelle an der Autobahn A 8 am Kreuz Wendlingen zu schaffen gemacht. In der Zeit von Freitag, elf Uhr, bis Montag, sechs Uhr, brachen die Unbekannten gewaltsam in insgesamt neun Baustellencontainer ein und durchwühlten diese. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Täter Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Baumaschinen wurden nicht entwendet. Durch die brachiale Vorgehensweise entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

