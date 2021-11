Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Bagger an - Scheinwerfer entwendet

Herford (ots)

(jd) Der 53-jährige Mitarbeiter eines Bauunternehmens bemerkte am Montag (15.11.) gegen 7.30 Uhr, dass Unbekannte den Bagger an einer Baustelle an der Augustastrasse angegangen sind. Der oder die Täter haben sich offensichtlich mit Werkzeugen an dem Arbeitsgerät zu schaffen gemacht und so zwei Scheinwerfer abmontiert und an sich genommen. Als die Mitarbeiter der Firma am Freitag, gegen 13.00 Uhr die Baustelle verlassen haben, haben sie den Bagger unbeschädigt abgestellt. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

