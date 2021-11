Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Überqueren der Straße - 14-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Gestern (16.11.) ereignete sich am frühen Morgen, gegen 7.15 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Solterbergstraße, bei dem eine 14-jährige Vlothoerin schwer verletzt wurde. Eine 54-jährige Herforderin fuhr mit ihrem Skoda auf der Solterbergstraße in Richtung Vlotho. Gleichzeitig befand sich auf Höhe der Industriestraße eine 14-jährige Vlothoerin, die plötzlich die Fahrbahn betrat. Eine sofort eingeleitete Gefahrenabbremsung durch die Herforderin konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Durch den heftigen Aufprall wurde die 14-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich schwer. Nach einer notfallmedizinischen Versorgung vor Ort wurde sie mittels eines Rettungswagens zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Solterbergstraße in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden am Skoda liegt bei rund 4000 Euro.

