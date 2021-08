Polizei Hagen

POL-HA: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag (30.08.2021) gegen 7.30 Uhr stellte ein 23-Jähriger in der Berghofstraße fest, dass sein Opel Zafira durch einen unbekannten Täter auf der Beifahrerseite gewaltsam geöffnet wurde. Die Scheibe der Tür war eingeschlagen und zersplittert. Aus dem Fahrzeug wurden ein hochwertes Smartphone sowie Tablet im Gesamtwert von etwa 700 Euro entwendet. Auch das eingebaute Radio blieb nicht verschont und wurde gestohlen. Unversehrt abgestellt hatte der Hagener das Auto am Samstagabend (28.08.2021) gegen 18 Uhr. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter 02331- 986 2066. (zor)

