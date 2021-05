Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Mann schreit Passanten an und tritt nach Polizisten (06.05.2021)

Konstanz (ots)

Polizeibeamte mussten am Donnerstag gegen 19 Uhr zum Lago-Shoppingcenter ausrücken, weil sich dort ein stark betrunkener Mann aggressiv gegenüber Passanten verhielt und diese lautstark anpöbelte. Er zeigte sich anschließend unkooperativ gegenüber den Polizisten und leistete den Anweisungen nicht Folge, die Angabe seiner Personalien verweigerte er. Aufgrund der zu erwartenden weiteren Störungen wurde der 34-Jährige mit auf die Dienststelle genommen. Bei der anschließenden Fahrt griff er die Beamten mit Tritten tätlich an. Er verbrachte die Nacht auf richterliche Anordnung in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers.

