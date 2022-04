Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnung vor Betrügern in Onlineshops, Fahrzeuge beschädigt, Unfall mit verletzter Radlerin, Einbruch in Bauwagen

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen, Zollernalbkreis: Polizei warnt vor Betrügern in Onlineshops und auf Verkaufsplattformen

Sogenannte Fake-Shops sind vielen bereits ein Begriff: Auf den meist professionell erstellten, aber nur scheinbar existierenden Onlineshops locken Kriminelle mit vermeintlich günstigen Angeboten. Nachdem die fiktiven Schnäppchen bestellt und vorab bezahlt wurden, bleibt eine Lieferung dann jedoch aus und die Opfer bleiben auf dem Schaden sitzen.

Doch nicht nur mit gefälschten Verkaufswebsites versuchen die Betrüger, Beute zu machen. Auch auf bekannten, tatsächlich existierenden Verkaufsplattformen und Marktplätzen bieten sich entsprechende Gelegenheiten für Kriminelle. Die Vorgehensweise ist dabei ähnlich: Meist werden Waren zu besonders günstigen Preisen angeboten, um potentielle Käuferinnen und Käufer anzulocken. Hat ein Kunde angebissen und Ware bestellt, verschicken die Betrüger entweder minderwertige Artikel zu einem hierfür überteuerten Preis oder liefern nach einer Vorauszahlung das bestellte Produkt gar nicht.

Dass sich dieses Phänomen auch auf Waren des täglichen Gebrauchs erstreckt, zeigen mehrere Fälle, in denen das Polizeirevier Balingen derzeit ermittelt. Auf dem Marktplatz einer bekannten Social-Media-Plattform entdeckten die Geschädigten ein Angebot einer vermeintlichen Firma, die vorgab, Brennholz zu verkaufen. Die Käufer überwiesen jeweils mehrere Hundert Euro. Eine Lieferung der bestellten Ware erfolgte jedoch nicht.

Die Polizei rät daher:

- Seien Sie bei Käufen im Internet generell vorsichtig, insbesondere dann, wenn Waren zu ungewöhnlich günstigen Preisen angeboten werden.

- Informieren Sie sich über den Online-Shop oder den Verkäufer. Mithilfe einer Internetsuchmaschine bekommt man oft bereits erste Hinweise auf mögliche Betrüger.

- Bezahlen Sie wenn möglich auf Rechnung

- Falls Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betruges geworden zu sein, erstatten Sie sofort Anzeige bei der Polizei und kontaktieren Sie im Fall einer bereits getätigten Überweisung schnellstmöglich Ihre Bank. (ah)

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: https://www.polizeiberatung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/fake-shops/

Reutlingen (RT): Zahlreiche Fahrzeuge mutwillig zerkratzt (Zeugenaufruf)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro hat ein Autohändler im Industriegebiet In Laisen nach Sachbeschädigungen an etlichen Pkw in der Nacht zum Mittwoch zu beklagen. Zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwochmorgen, neun Uhr, wurden von einem unbekannten Täter zehn auf dem Hof der Autowerkstatt im Birnenweg abgestellte Kundenfahrzeuge mutwillig zerkratzt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt und nimmt Hinweise unter Tel. 07121/942-3333 entgegen. (ak)

Reutlingen (RT): Beim Linksabbiegen mit Radlerin kollidiert

Eine 55-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Alteburgstraße verletzt worden. Eine 19-jährige Skoda-Lenkerin war dort gegen 8.25 Uhr stadtauswärts unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Freibad an der Einmündung der Hermann-Hesse-Straße missachtete sie den Vorrang der aus Richtung Gönningen entgegenkommenden Radlerin, sodass es zur Kollision kam und die Radfahrerin zu Boden stürzte. Die 55-Jährige wurde mit mutmaßlich leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (ak)

Sonnenbühl (RT): In Bauwagen eingebrochen

In einen Bauwagen im Gewann Vogelstein am Ortsausgang von Genkingen in Richtung Undingen ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Zeit zwischen 23 Uhr und neun Uhr die Tür auf und fand beim Durchwühlen des Inneren etwas Bargeld. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

