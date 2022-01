Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei verletzte Fußgänger bei Verkehrsunfall in Dortmund-Körne

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Körner Hellweg in Dortmund sind am Mittwoch (19.1.) zwei Fußgänger von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 84-jährige Dortmunderin gegen 19 Uhr mit ihrem Auto auf der Berliner Straße in Richtung Norden. Als sie dann nach links in den Körner Hellweg abbog, übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache einen 45-jährigen Mann aus Dortmund sowie seinen 13-jährigen Sohn, die den Körner Hellweg in nördliche Richtung an einer Ampel querten.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 45-Jährige und sein Sohn leicht verletzt wurden. Der 45-Jährige verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die 84-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell