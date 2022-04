Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Wohnhaus in Kohlberg

Reutlingen (ots)

Kohlberg (ES): Brand in Wohngebäude

Aufgrund eines Gebäudebrandes ist es am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte in der Metzinger Straße in Kohlberg gekommen. Gegen 15.48 Uhr gingen die ersten Notrufe in den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei ein, dass es in einem Gebäudeanbau in der Durchgangsstraße brennen würde. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten zwei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Gebäudeteil befanden, sich bereits unverletzt ins Freie begeben können. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und gegen 16.30 "Feuer aus" melden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers machte während des Einsatzes Luftaufnahmen. Während der Löscharbeiten musste die Metzinger Straße voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit noch an (Stand 16.45 Uhr). (ms)

