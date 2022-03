Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220304 - 0247 Frankfurt-Preungesheim: Attrappe demontiert

Frankfurt (ots)

(fue) Per E-Mail wurde die Polizei darüber informiert, dass sich an einem Gebäude auf einem Firmengelände in der Huswertstraße möglicherweise eine Selbstschussanlage befände.

Am heutigen Freitag, gegen 08.00 Uhr, wurde das betreffende Gelände mit Einwilligung des Betroffenen durchsucht. Dabei konnte an einem Gebäude tatsächlich eine vermeintliche Selbstschussanlage festgestellt werden. Wie sich jedoch herausstellte, handelte es sich dabei um eine strafrechtlich nicht relevante Attrappe. Diese und das Hinweisschild wurden anschließend entfernt. Der Betroffene gab gegenüber der Polizei an, dass für ihn dabei der Abschreckungsgedanke im Vordergrund gestanden habe

