POL-RT: Leichtflugzeug verunglückt

Reutlingen (ots)

Mössingen-Talheim (TÜ): Leichtflugzeug verunglückt

Ein einmotoriges Leichtflugzeug ist am Freitagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, während der Landephase auf dem Flugplatz Farrenberg verunglückt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der 41-jährige Pilot mit seiner viersitzigen Robin DR400 im Landeanflug, als sich die Flugzeugnase aus noch unbekannter Ursache plötzlich nach unten senkte und die Maschine circa 150 Meter vor der eigentlichen Landebahn mit großer Wucht auf den Boden aufprallte, bevor sie nach circa 50 Metern zum Stillstand kam. Der 41-Jährige, welcher sich alleine in der Maschine befand, wurde im Flugzeugwrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit lebensgefährlichen Verletzungen geborgen werden. Im Anschluss wurde er von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Das 2 Jahre alte Flugzeug wurde komplett zerstört, so dass von einem Sachschaden von circa 280.000 Euro ausgegangen wird. Neben zahlreichen Kräften von Rettungsdienst und Feuerwehr war ein Polizeihubschrauber zur Fertigung von Luftaufnahmen im Einsatz. Zur Klärung der Unfallursache befand sich ein Sachverständiger der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen am Unglücksort. Außerdem wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachten angeordnet.

