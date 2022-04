POL-RT: Unbekannter Toter in Deizisau aufgefunden (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Oferdingen (RT): Verletzter Radfahrer Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Pliezhäuser Straße leicht verletzt worden. Gegen zwölf Uhr befuhr ein 17-jähriger begleiteter Fahrer eines VW Golf die Straße Über den Halden und wollte in die Pliezhäuser Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 63-Jährigen, der dort mit seinem Rennrad in ...

mehr