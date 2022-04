Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Scheibengipfeltunnel gesperrt; Einbruch in Wohnung; Alkoholisiert gefahren; Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Müll in Brand geraten

Zu einem kleineren Brand sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend in die Straße An der Kreuzeiche ausgerückt. Gegen 22 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass auf einem Parkplatz zwischen dem Stadion und der Jungviehweide ein Mülleimer und zwei Müllsäcke brennen würden. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Flammen bereits auf ein sich dort befindliches Buschwerk übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Es war geringer Sachschaden entstanden. Über die Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Reutlingen (RT): Mit E-Scooter gestürzt

Ein 64-Jähriger hat am Dienstagabend bei einem Sturz mit einem E-Scooter schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war mit dem Gefährt gegen 23.15 Uhr auf dem parallel zur Karlstraße verlaufenden Radweg stadtauswärts unterwegs, als er wohl aufgrund einer Fahrbahnunebenheit zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten anschließend in eine Klinik. (mr)

Reutlingen (RT): Scheibengipfeltunnel gesperrt

Für knapp eine Stunde musste der Scheibengipfeltunnel am Dienstagmittag gesperrt und der Verkehr durch die Innenstadt umgeleitet werden. Gegen 15 Uhr war ein 66-Jähriger mit seinem VW Caddy in Richtung Metzingen in den Tunnel eingefahren, obwohl das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defektes stark rauchte. Dies führte zur Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage. Der Wagen konnte von den alarmierten Polizeistreifen noch im Tunnel angetroffen werden. Der VW wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen, sodass die Sperrung wieder aufgehoben werden konnte. (cw)

St. Johann-Bleichstetten (RT): In Wohnung eingebrochen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Dienstag in eine Wohnung in der Vogelbeerstraße eingebrochen ist. Zwischen sieben Uhr und 18.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu der Wohnung. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Metzingen (RT): In Fachklinik gebracht

Ein offensichtlich unter starken Stimmungsschwankungen stehender 47-Jähriger ist am Dienstagabend von der Polizei in eine Fachklinik gebracht worden. Der augenscheinlich alkoholisierte und psychisch auffällige Mann hatte sich kurz vor 21 Uhr auf einen Fußweg im Bereich der Nürtinger Straße gelegt und war deshalb von der Polizei kontrolliert worden. Währenddessen begann er um sich zu schlagen und zu treten sowie umherzuschreien. Als der Mann so auf die Beamten zuging, musste gegen ihn Pfefferspray eingesetzt werden. Anschließend wurden ihm auf dem Boden Handschließen angelegt. Nachdem sich der Rettungsdienst vor Ort um den 47-Jährigen gekümmert hatte, wurde er von der Polizei in eine Fachklinik gebracht und dort aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Brand einer Gartenhütte

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Dienstagabend zum Brand einer Gartenhütte in Berkheim gekommen. Gegen 22.30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin in der Straße Bangert, dass eine Holzhütte in einem Garten in Flammen stand und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Nach Fahrzeugkontrolle Führerschein weg

Seinen Führerschein musste ein erheblich betrunkener Pkw-Lenker am Dienstagnachmittag abgeben. Der Ford des 42-Jährigen wurde kurz vor 15.30 Uhr an einer Kontrollstelle von Beamten des Polizeireviers Kirchheim in der Tannenbergstraße angehalten, da der Fahrer nicht angegurtet und sehr dicht auf seinen Vordermann aufgefahren war. Während der Kontrolle schlug den Polizisten eine starke Alkoholfahne des Fahrers entgegen. Ein Test ergab im Anschluss einen vorläufigen Wert von etwas mehr als zwei Promille. Nach einer Blutentnahme wurde seine Fahrerlaubnis einbehalten. (ms)

Nürtingen (ES): Gäste belästigt und nach Polizeibeamten getreten

Eine stark alkoholisierte 34-Jährige musste am Dienstagabend in der Heiligkreuzstraße von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Die Frau hatte zuvor in einem dortigen Restaurant umhergeschrien und Gäste belästigt, weshalb gegen 21 Uhr die Beamten hinzugerufen wurden. Doch auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich die 34-Jährige weder kooperativ noch zugänglich. Auch einem ausgesprochenen Platzverweis kam sie nicht nach. Als die Frau in die Gaststätte zurückkehren wollte, musste sie aufgrund ihres Widerstands zu Boden gebracht und geschlossen werden. Während der Maßnahme sowie des anschließenden Transports zur Dienststelle trat die 34-Jährige mehrfach gegen die Beamten. Die Beschuldigte, die nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wird, wurde am späten Abend von einem Angehörigen abgeholt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In die Leitplanken gekracht

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Dienstagabend auf der B 27, kurz nach dem Flughafentunnel ereignet hat. Eine 23-Jährige war gegen 18.10 Uhr mit ihrem Toyota auf der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Tübingen unterwegs. Nach dem Flughafentunnel wollte sie auf die linke Fahrspur wechseln, wobei sie möglicherweise auf Grund eines Fahrfehlers gegen den Bordstein geriet. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam ins Schleudern und prallte zunächst in die rechten Leitplanken. Dabei wurde ihr Toyota nach links abgewiesen, schleuderte über beide Fahrspuren und krachte in die Mittelleitplanken, bevor das Auto auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ihr Toyota, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Schäden an den Leitplanken werden auf noch einmal etwa 8.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden, wodurch sich der Verkehr in Richtung Tübingen auf mehrere Kilometer zurückstaute. (cw)

Tübingen (TÜ): Brand in der Weststadt

Aufgrund eines Brandes in einer Bäckerei in der Sindelfinger Straße sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Dienstagabend, gegen 19.25 Uhr, in die Tübinger Weststadt ausgerückt. Zuvor war den Rettungsleitstellen eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude gemeldet worden. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnten die Flammen, die in einem Umkleideraum möglicherweise durch einen technischen Defekt an der Elektrik ausgebrochen waren, rasch gelöscht werden. Dennoch brannte der Raum völlig aus. Der Sachschaden beträgt laut vorläufigen Schätzungen zirka 20.000 Euro. Personen hatten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude befunden. Im Zuge der Löscharbeiten erlitten zwei Feuerwehrmänner leichte Verletzungen. (mr)

Tübingen (TÜ): Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Dienstagabend gegen einen 18-Jährigen aus einer Tübinger Kreisgemeinde. Der Heranwachsende wurde gegen 21.45 Uhr in der Uhlandstraße von einer Zivilstreife der Polizei dabei beobachtet, wie er sich gerade einen Joint drehte, weshalb er einer Kontrolle unterzogen wurde. Nachdem sich die Einsatzkräfte entsprechend ausgewiesen und den Grund der Maßnahme genannt hatten, wurden sie von dem jungen Mann unvermittelt angegriffen und geschlagen. Bei der anschließenden Auseinandersetzung biss der 18-Jährige außerdem einen der Beamten. Währenddessen solidarisierten sich mehrere umherstehende Personen verbal mit dem Angreifer. Mit der Unterstützung weiterer Kräfte konnte er schließlich vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss fanden und beschlagnahmten die Beamten mehrere Dutzend Gramm Haschisch sowie mutmaßliches Dealergeld. Bei dem Angriff waren die beiden 22 und 29 Jahre alten Polizeibeamten derart verletzt worden, dass sie im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Sie konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Beschuldigte, der augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

