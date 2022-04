POL-PPRP: Sachbeschädigung an Eingangstür

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 30.03.2022, gegen 10:00 Uhr und dem 31.03.2022, gegen 07:20 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Audi ein, der in der Wredestraße geparkt war. Gestohlen wurde nichts. Im Auto befanden sich keine Wertgegenstände. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf über mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der ...

