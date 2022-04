Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Schlägerei; Versuchter Raub; Brand von Pkw und Carport (Nachtrag);

Reutlingen (ots)

Gomadingen (RT): In den Gegenverkehr geraten

Ein Schwerverletzter, zwei schrottreife Autos und ein beträchtlicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein betrunkener 26-Jähriger am Donnerstagabend auf der L 230 zwischen Münsingen und Gomadingen verursacht hat. Der Mann fuhr gegen 21 Uhr mit seinem Nissan auf der Landesstraße von Münsingen in Richtung Gomadingen. Dabei war er ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge mit nicht angepasster Geschwindigkeit und so schnell unterwegs, dass er im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender 20 Jahre alter BMW-Fahrer hatte keinerlei Chancen zu reagieren, sodass es im Kurvenbereich zur seitlichen Kollision der beiden Autos kam. Dabei wurde der BMW gedreht und etwa 20 Meter weiter in den seitlichen Grünstreifen geschleudert. Der Nissan kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und krachte nach etwa 200 Metern auf einer angrenzenden Wiese gegen einen Baum, an dem er liegenblieb. Während der Unfallverursacher nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt blieb, musste der BMW-Fahrer mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 26-Jährigen ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch an Ort und Stelle einbehalten wurde. Beide Autos die lediglich noch Schrottwert haben dürften, mussten abgeschleppt werden. Der Nissan wurde zur technischen Begutachtung, insbesondere zur Ermittlung der gefahrenen Geschwindigkeit sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 55.000 Euro geschätzt. (cw)

Metzingen (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat ein Pkw-Lenker einen heftigen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 312 überstanden. Der 21-Jährige befuhr gegen 15.15 Uhr mit einem Seat Ibiza die Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Stuttgart. Noch im zweispurig ausgebauten Streckenabschnitt verlor er aufgrund eines Fahrfehlers unter der B 28 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss prallte der Seat gegen die ansteigende Böschung und überschlug sich mehrfach. An dem Pkw entstand hierbei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der junge Mann wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Zwiefalten (RT): Unfall in der Zwiefalter Steige

Schwere Verletzungen hat der Lenker eines dreirädrigen Motorrads am Donnerstagnachmittag in der Zwiefalter Steige erlitten. Der 72-Jährige befuhr kurz vor 16.30 Uhr mit dem Quadro die Steige bergauf. In einer scharfen Rechtskurve kam er mit dem Fahrzeug zu weit nach links und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Bus einer 49 Jahre alten Frau. Im Anschluss kippte der Senior um und rutschte unter dem Kraftrad über die Straße. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 13.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Zwiefalter Steige kurzzeitig voll gesperrt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 18 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Pliezhausen (RT): Kind bei Unfall leicht verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der K 6764 erlitten. Der Elfjährige war gegen 13.30 Uhr von einem Feldweg kommend auf Höhe einer Unterführung ohne auf den Verkehr zu achten auf die Rübgartener Straße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem auf der K 6764 fahrenden Skoda eines 62 Jahre alten Mannes. Der Junge wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt zirka 2.500 Euro. (ms)

Pfullingen (RT): Motorradfahrer verunglückt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Alb sucht unter Telefon 07129/9320 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer auf der L 382 schwer verletzt worden ist. Der 40-Jährige war gegen 15 Uhr mit einer Yamaha auf der Landesstraße von Undingen herkommend in Richtung Erpfingen unterwegs. Auf einem unübersichtlichen Teilstück überholte er vor einer Linkskurve zwei vorausfahrende Fahrzeuge. Aufgrund von Gegenverkehr musste er das Überholmanöver ruckartig beenden und verlor hierbei die Kontrolle über seine Maschine. Im Anschluss kam er von der Straße ab, durchbrach einen Weidezaun und stürzte zu Boden. Der Biker musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Die Polizei bittet insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, es dürfte sich vermutlich um einen silberfarbenen Kleinwagen handeln, sich zu melden. (ms)

Esslingen (ES): Zeugen zu Unfall gesucht (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radlerin am Donnerstagnachmittag von einem Pkw angefahren wurde. Die 33-Jährige befuhr gegen 14.20 Uhr mit ihrem Rennrad den Fahrradweg neben der Neckarstraße vom Bahnhof herkommend in Richtung Oberesslingen. An der Einmündung der Plienaustraße kam es zur Kollision mit dem Mercedes-Benz eines 24-Jährigen. Der junge Mann war mit der C-Klasse von der Pliensaustraße aus nach rechts in die bevorrechtigte Neckarstraße abgebogen. Durch die Kollision geriet die Radlerin ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Der Pkw-Lenker stieg zunächst aus, verließ jedoch nach einem kurzen Wortwechsel die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er konnte kurz darauf von einer Polizeistreife in der Nähe angetroffen werden. Die 33-Jährige hatte sich leichte Verletzungen zugezogen, benötigte zunächst glücklicherweise keinen Rettungsdienst. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Im Kreisverkehr angefahren

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstagnachmittag erlitten, als sie von einer Pkw-Lenkerin in einem Kreisverkehr in Leinfelden angefahren wurde. Gegen 16.55 Uhr fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Mitsubishi von Musberg herkommend in den Kreisel ein und kollidierte mit der 28-Jährigen, die mit ihrem Pedelec von der Stuttgarter Straße herkommend bereits eingefahren war. Durch den Zusammenstoß fiel die Radlerin zu Boden und musste anschließend zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Schlägerei am Busbahnhof

Mehrere Streifenwagen sind am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, zum Busbahnhof Esslingen ausgerückt. Zuvor war der Polizei über Notruf eine Schlägerei zwischen mehreren Personen mitgeteilt worden. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der Kontrahenten. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie den Beteiligten der Auseinandersetzung aufgenommen. (mr)

Filderstadt (ES): Geld verlangt und zugeschlagen

Wegen des Verdachts des versuchten Raubes ermittelt die Kriminalpolizei seit Donnerstagabend gegen vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Sie sollen von einen 15-Jährigen gegen 22.15 Uhr in der Uhlbergstraße in Plattenhardt Geld gefordert haben. Als dies verneint wurde, erhielt der Geschädigte nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schlag ins Gesicht. Außerdem wurde offenbar versucht, ihm seine mitgeführte Tasche zu entreißen. Als eine der beiden Begleiterinnen des Geschädigten einen Notruf absetzte, flüchteten das Quartett in Richtung Kirchstraße. In diesem Bereich konnten die vier Tatverdächtigen durch die alarmierten Beamten vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (mr)

Bisingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Franzfelder Straße / Schlesierstraße entstanden ist. Eine 67-Jährige war gegen 17.50 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Franzfelder Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Schlesierstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Dacia Logan. Dessen 65 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der VW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. (cw)

Albstadt (ZAK): Gegen parkende Autos geknallt

Ganz erheblich alkoholisiert war eine 49-Jährige, die am frühen Freitagmorgen auf der Nägelestraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen 2.45 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Nägelestraße bergabwärts unterwegs, als sie mit ihrem Wagen zu weit nach links und auf die Gegenfahrspur geriet. Dort knallte sie mit ihrem Auto gegen einen geparkten VW Polo, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten VW Transporter aufgeschoben wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten einen vorläufigen Atemalkoholwert von über drei Promille fest, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ob die Frau eine Fahrerlaubnis besitzt, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Bitz (ZAK): Nach Brand von Pkw und Carport - Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 17.04.2022 / 05.03 Uhr

Im Fall des Brandes in der Nacht zum Ostersonntag in der Steinstraße ermittelt das Kriminalkommissariat Balingen zwischenzeitlich wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wie bereits berichtet waren gegen 1.30 Uhr ein VW Multivan, ein Carport sowie ein angrenzender Schuppen in Flammen aufgegangen, wobei ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 200.000 Euro entstand.

Das Kriminalkommissariat Balingen sucht daher Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können oder im Bereich der Steinstraße in der Nacht zum Ostersonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Insbesondere der Fahrer eines dunklen, Golf-ähnlichen Pkw sowie die zwei männlichen Personen, die sich zwischen 2.15 Uhr und 2.30 Uhr in der parallel verlaufenden Wilhelmstraße aufgehalten haben und anschließend in den Wagen zugestiegen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (mr)

Hechingen (ZAK): Unfall mit hohem Sachschaden

Ein Schaden in Höhe von deutlich über 100.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der K 7106 entstanden. Ein 31-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit einem ausgeliehenen BMW X4 M auf der Kreisstraße von Hechingen herkommend in Richtung Sickingen unterwegs. Beim Herausbeschleunigen aus einer Kurve kam der Fahrer mit dem 480 PS starken Fahrzeug ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kollidierte der Wagen mit der angrenzenden Böschung und wurde hierbei erheblich beschädigt. Der BMW musste im Anschluss von einem Abschleppwagen geborgen werden. Ersten Erkenntnissen nach war der Unfallverursacher außer einem gehörigen Schock unverletzt geblieben. (ms)

