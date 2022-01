Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfall gesucht

Meppen (ots)

Am 27. Januar kam es in der Zeit von 15.30 bis 16.05 Uhr in der Nicolaus-Augustin-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-Jährige parkte ihren schwarzen Nissan Note auf einem dortigen Schotterparkplatz. Der Nissan wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Fahrzeug am hinteren Kotflügel beschädigt. Aufgrund der Spuren könnte es sich bei dem Verursacher um ein weißes Fahrzeug handeln. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen Tel. 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell