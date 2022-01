Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Küchenbrand in Reihenhaus

Nordhorn (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstag zu einem Einsatz an der Niedersachsenstraße in Nordhorn alarmiert. Die Anwohnerin eines Reihenhauses hatte gegen 13.20 Uhr einen Kochtopf mit Speiseöl auf dem eingeschalteten Herd unbeaufsichtigt gelassen. Das Öl entzündete sich und es kam zu einem Küchenbrand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Nordhorn war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Durch die starke Verrußung und der einhergehenden Rauchgase ist das Haus derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

