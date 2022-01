Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch

Haren (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Freitag versucht in ein Wohnhaus an der Straße Düne in Haren einzubrechen. Noch bei dem Versuch wurde dieser durch eine Bewohnerin überrascht. Der Täter flüchtete in Richtung der Kreuzung Fenhdorfer Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell