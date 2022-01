Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren/Meppen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Haren/Meppen (ots)

Die Polizei Haren sucht mit einem Foto nach einem unbekannten Geldabheber. Der abgebildete Mann hat bereits am 16. Oktober vergangenen Jahres an der Volksbankfiliale in Haren 2000 Euro Bargeld mit einer gestohlenen EC-Karte abgehoben. An diesem Tag kam es in Meppen zu einer weiteren Tat. Hier erbeutete der Täter mit einer weiteren gestohlenen EC-Karte rund 1000 Euro. Das Geld hob er in einer Sparkassenfiliale im Ortsteil Nödike ab. Bislang konnte der Täter nicht identifiziert werden. Er ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er war bekleidet mit einer dunklen Wollmütze, einer kurzen schwarzen Jacke sowie einer dunkelblauen Jeanshose und weißen Turnschuhen. Möglicherweise trug er eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

