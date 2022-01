Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zeugen nach einer Sachbeschädigung gesucht

Sögel (ots)

In der Zeit vom 22. Januar gegen 14.30 Uhr bis zum 23. Januar 20.00 Uhr wurde in der Mühlenstraße die Schaufensterscheibe einer Immobilienfirma beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand ein circa fußballgroßes Loch in die Scheibe der Firma. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

