Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Einbruch gesucht

Emsbüren (ots)

In der Nacht zum 26. Januar haben sich unbekannte Täter in der Straße Auf der Haar gewaltsam Zutritt zum Gelände des Bauhofes verschafft. Die Täter brachen in ein Büro ein und entwendeten dabei etwa 50 Arbeitshandschuhe. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/87215 zu melden.

