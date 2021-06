Polizei Bonn

POL-BN: Nach Angriff auf 31-Jährigen in Plittersdorf: 18-Jähriger unter Tatverdacht - Meldung -2-

Bonn (ots)

Die Beamtinnen und Beamten einer Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats 37 der Bonner Polizei haben am späten Donnerstagnachmittag (10.06.2021) die Wohnung eines 18-Jährigen in Bad Godesberg durchsucht. Der junge Mann soll am Vorabend in Bonn-Plittersdorf einen 31-Jährigen durch einen Hieb mit einer Machete an der Hand verletzt haben (siehe unsere Pressemeldung vom 10.06.2021, 11:04 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4937859). Im Zuge der am Tatabend eingeleiteten Fahndung und Spurensicherung hatte sich der Tatverdacht gegen den 18-Jährigen erhärtet. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde bei dieser richterlich angeordneten Maßnahme nicht aufgefunden. Der Tatverdächtige wurde in das Polizeipräsidium gebracht. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend konnte der das Präsidium wieder verlassen. Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

