Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: 31-jähriger Fahrzeugführer verursacht Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach- Einmündung Brückes/Wilhelmstraße (ots)

Am 13.05.2021 gegen 15:45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein Auffahrunfall mit geringem Sachschaden an der Einmündung Brückes/Wilhelmstraße in Bad Kreuznach gemeldet.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 31-jährigen Unfallverursacher aus Bad Kreuznach Atemalkoholgeruch und Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Der junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

