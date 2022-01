Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Tanklaster verunfallt

Meppen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Meppener Straße im Meppener Ortsteil Versen zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand. Der 71-jährige Fahrer eines Tanklastzuges war gegen 15.40 Uhr in Richtung Meppen unterwegs. Dabei kam das mit Lösungsmittel beladene Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte daraufhin in den Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gefahrstoff wurde von Spezialkräften der Feuerwehr abgepumpt. Im Anschluss wurde der Lkw mittels eines Kranes geborgen. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße bis etwa 2.30 Uhr gesperrt. Die Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell