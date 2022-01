Polizeidirektion Hannover

POL-H: Calenberger Neustadt: 63-jähriger Fahrradfahrer nach Unfall mit Pkw schwerverletzt

Hannover (ots)

Am Mittwochmorgen, 05.01.2022, ist gegen 07:30 Uhr ein Radfahrer mit einem VW Polo an der Kreuzung Adolfstraße und Dachenhausenstraße kollidiert. Der 63-jährige Radfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 41-jährige Fahrer eines VW Polo die Adolfstraße in Richtung Linden. Als er nach links in die Dachenhausenstraße abbiegen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Radfahrer zusammen. Ein alarmierter Rettungsdienst brachte den Radfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach Einschätzungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover entstand am VW Polo ein Sachschaden von etwa 500 Euro und am Fahrrad von etwa 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. /desch, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell