Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Hundebiss gesucht

Nordhorn (ots)

Am 23. Januar gegen 16. Uhr wurde ein 17-jähriger Radfahrer von einem angeleinten Hund gebissen. Der Radfahrer fuhr im Bereich der Blauen Brücke am Vechtesee an einer Dame mit ihrem Hund vorbei. Dabei biss der Hund in den Unterschenkel des 17-Jährigen. Die Frau bemerkte den Vorfall, ging jedoch ohne sich um den Radfahrer zu kümmern weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

