Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bockhorst - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bockhorst (ots)

In der Zeit vom 07. bis zum 20. Januar kam es in der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer prallte mit seinem Fahrzeug gegen ein zweiflügeliges Metalltor. Dieses Tor wurde hierbei erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen.

